Dispositivo di circolazione

Istituzione di un particolare dispositivo di circolazione e di limitazione dell’accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” per i Bus Turistici

Dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

A partire dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 - dalle ore 7:00 alle ore 19:00 dei sabati, delle domeniche, dei festivi e dei prefestivi - sarà istituito un particolare dispositivo di circolazione e di limitazione dell’accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” per i Bus Turistici, come di seguito elencato:



1. sabato 2 dicembre 2023;

2. domenica 3 dicembre 2023;

3. giovedì 7 dicembre 2023;

4. venerdì 8 dicembre 2023;

5. sabato 9 dicembre 2023;

6. domenica 10 dicembre 2023;

7. sabato 16 dicembre 2023;

8. domenica 17 dicembre 2023;

9. sabato 23 dicembre 2023;

10. domenica 24 dicembre 2023;

11. lunedì 25 dicembre 2023;

12. martedì 26 dicembre 2023;

13. sabato 30 dicembre 2023;

14. domenica 31 dicembre 2023;

15. lunedì 1 gennaio 2024;

16. venerdì 5 gennaio 2024;

17. sabato 6 gennaio 2024;

18. domenica 7 gennaio 2024.



A) Divieto di transito agli autobus turistici di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate), all'interno della Zona a Traffico Limitato “Centro Storico”, individuata nelle planimetrie allegate all'ordinanza.



B) Alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico” potranno accedere:

1) veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente)

2) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate);

3) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano clienti alle strutture alberghiere interne alla ZTL;

4) autobus turistici di linea autorizzati dal Comune di Napoli ai sensi della Legge Regione Campania n. 3/2002;

5) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano scolaresche in gita presso teatri, musei o manifestazioni;

6) veicoli superiori a 9 posti che accompagnano Forze dell'Ordine, Forze Armate e simili.



C) Si individuano i seguenti varchi prioritari di accesso alla Zona a Traffico Limitato “Centro Storico”:

1) Via Amerigo Vespucci angolo Corso Arnaldo Lucci (accesso su corsia ordinaria e corsia preferenziale);

2) Piazza Garibaldi accesso in corsia centrale verso il Centro;

3) Via Casanova angolo Via Arenaccia/corso Novara;

4) Corso Novara angolo Via Firenze;

5) Via Foria/Piazza Carlo III;

6) Corso Garibaldi/Piazza Carlo III;

7) Corso Amedeo di Savoia/Tondo di Capodimonte;

8) Via Salvator Rosa/Aiuola Santacroce;

9) Via Torquato Tasso/Largo Maria Teresa di Calcutta;

10) Via Caracciolo angolo Via Sannazaro;

11) Via Giordano Bruno angolo Piazza Sannazaro;

12) Corso Vittorio Emanuele angolo Via Piedigrotta.



D) L'accesso e la circolazione, nella ZTL Centro Storico, dei veicoli ricompresi nella categoria di cui al punto B3, dovrà essere preventivamente autorizzato inoltrando la documentazione necessaria all'ANM S.p.A. utilizzando la modulistica all'uopo predisposta.



E) Si consente il transito su via Vespucci e via Nuova Marina con la possibilità di utilizzo delle aree di discesa/salita e delle aree di sosta di breve e lunga durata:

– ad angolo Via Duomo e prima della chiesa di Portosalvo;

– Via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita da Napoli, tratto compreso tra l'uscita dal Porto da Piazzale Immacolatella (corsia in uscita in confluenza su via Nuova Marina), e il palo n. 0659 della trazione elettrica di ANM;

– Via Nuova Marina accosto al marciapiede, in uscita varco Immacolatella per 150 metri lato mare in direzione Portici;

– Via Nuova Marina accosto al marciapiede lato monte dal civ. 20 al civ. 2 in direzione Piazza Municipio;

e poi raggiungere l'area di sosta autobus prenotata su via Nuova Marina, agli autobus di categoria M3 di cui alla lettera A, dotati di titolo della sosta per l'area di via Nuova Marina acquistato con l’App ANM e accreditati attraverso il servizio di prenotazione istituito da ANM S.p.A.



Modifica ed integrazione O.D. n. 1200 del 07/12/2015 – “Istituzione di aree per la sosta riservate agli autobus turistici”.

Nuove aree per la sosta riservate agli autobus turistici dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.