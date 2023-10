Piano Sociale di Zona 2022-2024 - I e II annualità

Tavoli di co-programmazione

Con la DGR n. 66 del 14/02/2023 la Giunta Regionale ha approvato il Piano sociale regionale della Campania per il triennio 2022-2024 ed ha fornito agli Ambiti territoriali le indicazioni operative per la programmazione del PDZ (Piano di Zona) e PAL (Piano di Attuazione Locale) relativamente alle annualità I e II (2022 e 2023) del V Piano Sociale Regionale.



Il processo di Programmazione Partecipata per l’elaborazione del Piano di Zona, strumento di pianificazione territoriale delle politiche sociali e socio sanitarie introdotto dalla Legge Quadro di Riforma del Welfare n.328/00, si basa sui principi della concertazione e del coordinamento tra i vari soggetti del pubblico e del privato.

Alla luce dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, si è inteso avviare un procedimento di co-programmazione finalizzato alla realizzazione del Piano di Zona che veda il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore al fine di individuare i bisogni da soddisfare, gli interventi necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili, in attuazione a quanto disposto dall’ art. 55 del Codice del Terzo Settore.



A tal fine è stato indetto apposito avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli Enti del Terzo Settore disponibili a partecipare al procedimento di co-programmazione finalizzato all’attivazione di “Tavoli di co-programmazione”.





A breve verrà pubblicato l’Elenco degli Enti selezionati per partecipare alla fase di co-programmazione del V Piano Sociale di Zona 2022-2024 I e II annualità 2022-2023.



Gli incontri di co-programmazione si terranno a partire dal 20 ottobre 2023 sulla base del calendario di seguito riportato:

Tavoli di co-programmazione PDZ 2022-2024 - V Piano Sociale Regionale Area d'intervento

Data incontro

Orario

Sedi

Area Infanzia, Adolescenza e sostegno alla genitorialità 20/10/2023 15:00 - 17:00 Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Area Contrasto alla Povertà e persone senza dimora 30/10/2023 15:30 - 16:30

Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Area Migranti e Rom 30/10/2023 17:00 - 18:30

Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Area Disabilità 31/10/2023 10:00 - 12:00

Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Area Anziani 31/10/2023 15:00 - 17:00

Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Area Disagio adulto (dipendenze, disagio psichico, detenuti) 31/10/2023 17:00 - 18:30

Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo Violenza di genere e Tratta 06/11/2023 16:00 - 18:00 Sala Pignatiello - III Piano Palazzo San Giacomo

L'Assessorato alle Politiche Sociali si riserva di comunicare sul sito web eventuali modifiche o integrazioni al calendario per sopraggiunti impegni o necessità di servizio o di aggiungere date per ulteriori incontri finalizzati ad approfondire aspetti e tematiche più specifiche.





I documenti preliminari di programmazione per Aree d'Intervento verranno pubblicati a breve sul sito web comunale.