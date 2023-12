Deliberazione di G. C. n. 421 del 20/11/2023 avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio ai sensi degli artt. 42 e 175 del Decreto Legislativo n. 267/2000, variazione al Bilancio 2023/2025, di competenza e di cassa per l’annualità 2023, per l’utilizzo di quote di avanzo vincolato per l’utilizzo dei Fondi SIEI per € 1.293.071,00 provenienti da esercizi precedenti necessarie per garantiore la prosecuzione delle attività e sistema educativo comunale 0-6 anni . Proponente: Assessora Maura Striano

Deliberazione di G.C. n. 430 del 24/11/2023, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto : Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 in via d’urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000, artt. 42 e 175, per ricostituire il fondo spese passività potenziali. Proponente: Assessora Emanuela Ferrante

Deliberazione di G. C. n. 439 del 30/11/2023 avente ad oggetto: Variazione con i poteri del Consiglio al Bilancio di Previsione 2023/2025, ai sensi dell’ art. 42 e art. 175 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, per istituzione di nuovo capitolo di entrata e di spesa finanziato dalla Regione Campania con fondi POC per l’importo di € 400.000,00. Proponente: assessora Teresa Armato