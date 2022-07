condividi Facebook

07/07/2022

Per situazioni impreviste verificatesi durante lo svolgimento, da parte della competente Municipalità 10, dei lavori urgenti di manutenzione che, dal 9 maggio 2022, stanno interessando il mercato in struttura denominato Starza, tale mercato sarà oggetto di una ulteriore sospensione, con chiusura dello stesso alla cittadinanza e agli operatori commerciali, fino al 18 agosto 2022



06/07/2022

Commercio su aree pubbliche: mercati su strada, mercati in sede propria e posteggi fuori mercato – rinnovo fino al 31 dicembre 2032 delle relative autorizzazioni/concessioni, in attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020



A decorrere dal 9 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, salvo eventuali proroghe connesse a circostanze impreviste e imprevedibili che dovessero manifestarsi nel corso dei lavori, il mercato in struttura denominato Starza, sarà oggetto di una sospensione temporanea, con chiusura dello stesso alla cittadinanza e agli operatori commerciali, per l’esecuzione, da parte della competente Municipalità 10,di lavori urgenti di manutenzione per la realizzazione di un sistema di deflusso delle acque e per la riparazione del manto di impermeabilizzazione della copertura

Si comunica, che dal giorno 18.05.2020 fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga e in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio del Comune di Napoli viene consentito, l’esercizio delle attività mercatali solo di tipo alimentare, nelle aree mercatali in sede propria e nei mercati su strada distribuiti nel territorio del Comune di Napoli, elencati in premessa, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento “Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari” allegato alla citata Ordinanza n. 48 dell' 17.05.2020 del Presidente della Regione Campania e, con le specifiche disposizioni menzionate nella Disposizione Dirigenziale su indicata.



Lo svolgimento delle attività commerciali di tipo alimentare avverrà nel rispetto dei seguenti orari:

- apertura agli utenti a partire dalle ore 8,00 fino alle ore 14,00;

- gli operatori commerciali possono predisporre l'apertura dei propri locali e/posteggi alle ore 7,00 e organizzare la chiusura degli stessi entro le ore 15,00