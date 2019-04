condividi Facebook

Nuovo servizio taxi collettivo per il collegamento - Aeroporto di Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello e viceversa

Da sabato 27 aprile sarà attivato, in forma sperimentale, il nuovo servizio di taxi collettivo per il collegamento Aeroporto di Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello e viceversa. Il servizio è stato attivato in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n.634 del 20.12.2018 proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese. Il nuovo servizio prevede il collegamento tra i tre hub cittadini: l'Aeroporto di Capodichino, la Stazione Centrale e la Stazione Marittima/Molo Beverello.



Per consentire un facile riconoscimento, i taxi di turno che effettuano questo specifico servizio, esporranno sul parabrezza anteriore una tabella con su scritto TAXI Collettivo con il logo del Comune di Napoli, l'indicazione del percorso e l'importo della tariffa a persona. Il costo per il singolo passeggero è pari a € 6 (sei euro) comprensivo di bagagli. I tassisti che intendono effettuare il trasporto cumulativo non avvieranno il tassametro e applicheranno la tariffa di € 6,00 (sei) a passeggero per ogni singolo percorso di andata o di ritorno, indipendentemente dalle fermate intermedie.



Prima della partenza, i tassisti dovranno rilasciare, a ciascun utente, una ricevuta. La partenza dovrà avvenire dopo 15 minuti dall'arrivo dei primi 3 passeggeri. I percorsi previsti sono i seguenti: Andata: Aeroporto – viale Ruffo di Calabria – via O. Salomone – via del Riposo – via Don Bosco – P.zza Carlo III – Via Arenaccia – corso Novara – P.zza Garibaldi – corso Umberto – via A. Depetris – p.zza municipio – via C. Colombo; Ritorno: via C. Colombo – via A. Vespucci – corso A. Lucci – P.zza Garibaldi – corso Novara – via Arenaccia – P.zza Carlo III – via Don Bosco – Largo S. Maria del Pianto – via Comandante Umberto Maddalena – Aeroporto.



Sono previste le seguenti aree di fermata: Aeroporto: in prossimità della rotonda di viale Ruffo di Calabria fronte postazione della Polizia Locale; Stazione Centrale (collegamento andata) corso Novara altezza civico 3; Stazione Centrale (collegamento ritorno) corso Arnaldo Lucci alt. ingresso Metropark; Stazione Marittima/Beverello via Cristoforo Colombo corsia dx direzione via Marina altezza semaforo/fermata Anm.