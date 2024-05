Terza edizione del corso "Digital Twin Farm"

Il progetto Digital Twin Farm è attuato dall'Italian Institute for the Future, in partenariato con il Comune di Napoli, Assessorato alle Politiche giovanili e ala lavoro ed è finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico Onlife, promosso dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, con l’obiettivo di finanziare progetti di formazione validi ed innovativi volti ad accrescere le competenze digitali dei NEET (15-34 anni) in Italia al fine di garantire migliori opportunità e condizioni di inserimento nel mondo del lavoro.Il Fondo è nato per accompagnare l’Italia verso la transizione digitale, ispirandosi all’innovativa e positiva esperienza di partnership tra pubblico e privato sociale del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è stato istituito con il decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 29 dicembre 2021.