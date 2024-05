L’Istituto Comprensivo "Ferdinando Russo" presenta il progetto “Calvino, Rodari, Munari. Lezioni di Fantastica”

“Per Chi Crea” Edizione 2023 - Settore libro e lettura

L’Istituto comprensivo Ferdinando Russo ha realizzato il progetto “Calvino, Rodari, Munari. Lezioni di Fantastica”, vincitore del bando “Per Chi Crea”, formazione e promozione culturale nelle scuole - settore libro e lettura, con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE.

Patrocinato dal Comune di Napoli, il progetto coinvolge una rete di associazioni ed istituzioni culturali quali la Fondazione Premio Napoli, l’Associazione Italiana Biblioteche sez. Campania, l’Accademia Drosselmeier, l’associazione “Oltre i resti” e l’associazione “Leggere per…”.



Il progetto rappresenta un’opportunità esperienziale di grande valenza, un omaggio a Calvino, Rodari e Munari, tre autori fortemente collegati tra di loro, che hanno rivoluzionato il mondo della letteratura per ragazzi. Il loro legame si stringe e rinsalda attorno ad una parola: Fantasia. Una Fantastica costruita attraverso le storie, la narrazione, l’attenzione per i giovani.Le attività di formazione del progetto prevedono laboratoriali di lettura e scrittura creativa dove il funambolismo combinatorio de “Le Città Invisibili” di Italo Calvino si intreccia con i cortocircuiti verbali di Rodari e la leggerezza delle progettazioni di Munari. In particolare “Le Città Invisibili” saranno rivisitate attraverso le metodologie didattiche innovative MAB.Si proseguirà nel corso dell’anno con eventi culturali, mostre dei prodotti laboratoriali degli alunni, incontri di promozione culturale alla scoperta di luoghi e personaggi della lettura (biblioteche, librerie, scrittori…)



La conclusione è prevista nel mese di maggio alla Casina Pompeiana, con l’inaugurazione di una prestigiosa mostra “Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino” curata dalla Accademia Drosselmeier. Un itinerario visivo dentro l’opera di Italo Calvino destinato ai ragazzi nell’anno del centenario dalla nascita del grande autore.



Per ulteriori info:

www.icsferdinandorusso.edu.it/-per-chi-crea-edizione-2023-settore-libro-e-lettura/

La mostra "Eccellenze Italiane. Figure per Italo Calvino Itinerario visivo dentro l’opera di Italo Calvino"



Costituita da 60 tavole dei più prestigiosi illustratori delle opere di Italo Calvino per ragazzi, la mostra rappresenta una occasione unica di riflessione sul rapporto tra immagine e testo, partendo dalla grandezza della scrittura di Calvino e dalla qualità del visivo proposto.Una mostra pensata per visite guidate che intreccino la voce della letteratura e della fiaba e l’importanza delle suggestioni iconiche.



Una mostra rivolta a bambini, ragazzi, studenti della secondaria di primo grado, adulti.“Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino” sarà ospite della Casina pompeiana dal 6 al 17 maggio 2024 accompagnata da un ricco programma di visite guidate, laboratori, reading, incontri con autori a cura delle associazioni di “Lettura Area Flegrea”.