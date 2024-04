Prevenzione medica gratuita con "Lions Day Napoli"

L’assessore alla Salute Vincenzo Santagada interverrà per i saluti istituzionali, domenica 14 Aprile alle ore 9:00 al Lions Day che si terrà in Piazza del Plebiscito.



Sarà una giornata all’insegna di musica, animazione ma soprattutto di prevenzione gratuita. Saranno allestiti 5 Camper medici dalle ore 10 alle ore 18 per visite di diabetologia, cardiologia, oculistica, senologia, nutrizionale, audiometrica, ambliopia, colon retto ed esami del sangue con donazione all'Avis. Nel corso della giornata, grazie all’ausilio di volontari della stessa protezione civile regionale, saranno illustrate le buone pratiche da seguire per mitigare i rischi naturali e saranno distribuiti i materiali della campagna di comunicazione “Io non rischio” dedicati ai Campi Flegrei e al Vesuvio.

Inoltre, saranno installati 14 gazebo che ospiteranno l’Associazione dei Diabetici Gi.Da., l’O.D.V., la Cooperativa Eva che assiste le donne vittime di violenza, i cani guida, e altri sostenitori dell'iniziativa. Per i più piccoli, invece, sarà allestito uno spazio dedicato con gonfiabili grazie alla partecipazione del CSC (Centro Sportivo Campano). Evento organizzato dal Lions Club Distretto 108 Ya, con il governatore Pasquale Bruscino e la con responsabile per la Campania Elena Di Gennaro, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Protezione Civile regionale.