Serata finale della 69° edizione del premio Napoli

Teatro Mercadante, 19 dicembre 2023 ore 19:00

L'evento sarà trasmesso in diretta web sulla pagina Facebook del Comune di Napoli

Martedì 19 dicembre 2023, alle ore 19:00 al Teatro Mercadante si terrà la serata finale della 69° edizione del premio Napoli.



Dopo mesi di votazioni e incontri ci saranno i vincitori della 69°edizione del Premio Napoli, i tre scrittori che potranno fregiarsi del titolo durante il 2024, l’anno in cui la manifestazione – il più antico premio letterario d’Italia - compie 70 anni.



Alle 19:00 al teatro Mercadante di Napoli andrà in scena una serata speciale, tra il galà e la kermesse culturale, con musica e ospiti prestigiosi; suonerà Roberto Colella il popolare cantautore napoletano, leader de La Maschera, che accompagnerà i vari momenti della serata con brani dal suo repertorio.



Poi, naturalmente, i finalisti: Silvia Ballestra, Maria Teresa Giaveri e Patrizio Esposito per la narrativa, Anna Fava, Alessandra Caputi, Egidio Ivetic e Maurizio Pagliassotti per la saggistica, Marilena Renda, Bruno Galluccio e Domenico Brancale per la poesia. Interverranno anche gli autori che hanno ricevuto la menzione speciale, ovvero Sabrina Efionayi, Simona Frasca e Nuri Al-Jarrah.



A premiare gli autori ci saranno il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il docente universitario Gennaro Carillo in rappresentanza della Città metropolitana, il magistrato Alfredo Guardiano, coordinatore della giuria tecnica del premio. La serata sarà aperta da Maurizio de Giovanni, presidente di Campania legge – Fondazione Premio Napoli, che saluterà i finalisti e i presenti illustrando alcune novità che riguarderanno il premio dall’anno prossimo; presenta Carmen Petillo, da tempo anima della fondazione.