Sensazioni al crepuscolo

4 serate in due fine settimana da vivere insieme sulla spiaggia del Lido comunale di Bagnoli tra i ritrovati spazi per l’elioterapia e le nuove attrezzature per lo sport

23, 24 e 30 settembre e 1° ottobre 2023, spiaggia Lido di Bagnoli

In arrivo quattro serate speciali organizzate e finanziate dal Servizio Cultura al Lido comunale di Bagnoli che a giugno lo stesso Comune di Napoli, con il Servizio Tutela Mare, ha ripristinato e riaperto dopo anni con pedane in legno, docce, spazio per l’elioterapia. Ad agosto lo spazio è stato attrezzato con ombrelloni gratuiti, grazie ai finanziamenti per il Welfare, e arrivano adesso nuovi campi di beach volley donati dall’Associazione GIFFAS che opera sul territorio con i ragazzi fragili. Complessivamente il Lido comunale di Bagnoli offre in forma gratuita un nuovo luogo di comunità a cittadini e visitatori.



I campi sportivi saranno inaugurati venerdì 22 settembre i campi sportivi; sabato 23 e domenica 24 settembre, e sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre - dalle 17.30 alle 19 - cittadini e turisti sono invitati a partecipare all’iniziativa “Sensazioni al crepuscolo”, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzata da Ravello Creative L.A.B. srl in collaborazione con A.I.S. – Associazione Italiana Sommelier Campania e Napoli e Vigne Metropolitane.