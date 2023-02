L'Assessore Emanuela Ferrante ha ricevuto a Palazzo San Giacomo i campioni della Napoli Volley

L'Assessore allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante ha ricevuto nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo i campioni della Napoli Volley che hanno recentemente alzato al cielo la "Coppa Campania" nella sezione Maschile.



L'Assessore ha avuto modo di ringraziarli per il loro impegno e per le energie positive messe in campo capaci di coinvolgere la città ed i Napoletani.