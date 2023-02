Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi per venti, mare e temperature previsti dalle ore 17:00 di sabato 4 febbraio 2023 e fino alle ore 09:00 di lunedì 6 febbraio 2023, salvo ulteriori valutazioni.

I parchi cittadini saranno chiusi per tutta la durata della allerta.



I cimiteri resteranno chiusi nella giornata di domenica.



E' interdetto il pontile di Bagnoli nonché l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Avviso di Abc Napoli



A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile Regione Campania per temperature in sensibile diminuzione con gelate serali e notturne e venti forti nord-orientali a partire dalle 17 di domani, sabato 4 febbraio, ABC ricorda ai cittadini di porre particolare attenzione alla corretta conservazione dei contatori dell’acqua, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di distribuzione e nelle condizioni generali del contratto.ABC rammenta che è necessario proteggere i contatori maggiormente a rischio (ovvero quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente) rivestendoli con materiale isolante.ABC, inoltre, invita i cittadini ad eseguire un controllo periodico degli impianti aerei privati in modo tale da evitare che il congelamento dell’acqua in tali impianti generi aumenti di pressione con conseguente rottura dei contatori. Laddove non si riescano ad eseguire interventi preventivi strutturali, alla luce dell’eccezionalità dell’evento, si invitano i cittadini a lasciare scorrere un lieve flusso d’acqua da uno dei rubinetti soprattutto nelle ore notturne.

Fenomeni rilevanti:

Venti forti nord-orientali, tendenti ad attenuarsi dalla sera di domenica 5 febbraio 2023.

Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

Temperature in sensibile diminuzione potranno favorire gelate a quote di bassa collina e anche a quote inferiori, soprattutto sul settore interno e nelle ore serali e notturne.



Livello di ALLERTA:

VERDE



Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

- Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115



- Non sostare nelle aree prossime a ponteggi o alberature. Assicurare i ponteggi eliminando l’effetto vela delle protezioni telate posizionate ai fini della protezione.



- Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento



- Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario