Presentazione della seconda edizione del Programma "PartecipAzione – Azioni per la protezione e partecipazione dei rifugiati"

INTERSOS e UNHCR, in collaborazione con l’Assessorato ai Diritti di Cittadinanza e alla Coesione Sociale del Comune di Napoli, sono lieti di invitare le associazioni di rifugiati e le organizzazioni radicate sul territorio che favoriscono la partecipazione dei rifugiati, alla presentazione della seconda edizione del ProgrammaL’evento di presentazione del programma di empowerment e capacity building PartecipAzione si terrà a Napoli, il giorno 22 marzo alle ore 14.00, presso la SALA della LOGGIA - Maschio Angioino/Castel Nuovo - Via Vittorio Emanuele III. Sarà presente l'assessora Laura Marmorale.PartecipAzione – Azioni per la protezione e la partecipazione dei rifugiati, è un programma di capacity building ed empowerment realizzato da INTERSOS in partenariato con UNHCR, che ha l’obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita economica, sociale e culturale in Italia. Il programma PartecipAzione intende rafforzare le competenze di associazioni con presenza di rifugiati appena costituite o già radicate sul territorio, che favoriscono la partecipazione, la coesione sociale e le opportunità d’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo.Sarà data particolare attenzione alle associazioni che promuovono l'empowerment femminile e che propongono misure di contrasto alla discriminazione e alla xenofobia. 11 sono le regioni target del Programma: Sicilia, Calabria, Puglia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana. Il Programma vuole sostenere la crescita, le attività e le reciproche collaborazioni tra queste organizzazioni e iniziative presenti in Italia, al fine di consolidare reti di protezione incentrate sulle comunità e favorire comunità più inclusive e solidali.Nello specifico, il Programma offre alle organizzazioni selezionate:- Un percorso di formazione, articolato in 5 moduli da giugno a ottobre 2019, volto a rafforzare le loro competenze in diversi ambiti, quali: scrittura e gestione di progetti, fundraising, comunicazione e public speaking protezione dei rifugiati. Alla fine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.- Un supporto economico per la realizzazione dei progetti selezionati. Saranno erogati fino ad un massimo di 16 contributi economici, il cui importo può variare da 5.000 e 8.000 euro a seconda della proposta progettuale e delle capacità specifiche dell’organizzazione proponente.- Accompagnamento individualizzato nella realizzazione dei progetti .- La possibilità di partecipare ad un evento di networking a livello nazionale, per scambiare pratiche, stimolare collaborazioni con le altre organizzazioni che hanno partecipato al Programma e consolidare reti.Al seguente link è possibile reperire tutte le informazioni e scaricare tutta la modulistica utile alla partecipazione al programma.