Giornata Internazionale dell'Educazione 2025 - Webinar sul tema "Preservare l'azione umana nei processi educativi in un mondo di automazione"

In occasione della Giornata Internazionale dell'Educazione, l'Assessorato all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli ha organizzato una serie di tre webinar sul tema "Preservare l'Azione Umana nei Processi Educativi in un Mondo di Automazione", incentrato sulla riflessione sull'intelligenza artificiale e sul suo impatto nel mondo dell'educazione.Con l'avanzare della tecnologia e dell'automazione, è fondamentale riflettere su come mantenere e valorizzare l'intervento umano nei processi educativi, garantendo un futuro in cui la tecnologia potenzi l'apprendimento senza sostituirne il valore umano.4 febbraio 2025, ore 17.00 – “14 febbraio 2025, ore 17.00 – “Intelligenza artificiale: conoscerla per governarla”, con Prof.ssa Dianora Bardi, Presidente di ImparaDigitale e membro del Comitato Tecnico-Scientifico relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale 10 marzo 2025, ore 17.00 – “Da Turing a ChatGPT: sfide, opportunità e rischi della IA”, con Prof. Antonio Pescapè, professore ordinario all'Università Federico II di Napoli Questi eventi sono rivolti principalmente a Dirigenti Scolastici, insegnanti ed educatori in ogni ambito, ma sono accessibili a tutti gli interessati.