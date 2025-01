ASIA. La mostra fotografica di Massimo Saretta

Maschio Angioino (Castel Nuovo) – Antisala dei Baroni, dal 1° al 28 febbraio 2025

Taglio del nastro istituzionale venerdì 31 gennaio | ore 11.30

Venerdì 31 gennaio, alle 11.30, nelle Antisale dei Baroni al Maschio Angioino (Castel Nuovo) è in programma il taglio del nastro istituzionale della mostra Asia di Massimo Saretta, certified by Leica. Partecipano l’Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato, il fotografo Massimo Saretta, il curatore della mostra Gastone Scarabello, l’Ambasciatore della Reale Ambasciata di Thailandia Puttaporn Ewtoksan, l’Ambasciatore della Repubblica socialista del Vietnam Duong Hai Hung, il Console della Repubblica socialista del Vietnam Silvio Vecchione, il Console Onorario dell’India per le regioni Campania, Puglia e Basilicata Luigi Traettino, il Rettore dell’Istituto Confucio Roberto Tottoli.



L’evento, coordinato da Alberto Sichel su territorio nazionale e da Carla Travierso su Napoli, gode del patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli ed è organizzato in collaborazione con Ambasciata del Giappone, Ambasciata e Consolato Generale del Vietnam, Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, Reale Ambasciata di Thailandia e Ambasciata e Consolato Generale dell’India in Italia.





