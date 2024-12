Musei e digitale: sfide e prospettive.

Il Natale sognato a San Martino

Martedì 17 dicembre 2024 | Certosa e Museo di San Martino

L’evoluzione della cultura digitale a servizio dell’arte insieme alla diffusione di algoritmi generativi hanno permesso una rapida accessibilità a quelli che sono gli strumenti di innovazione che hanno accelerato l’ascesa già in corso di una forma espressiva nativa digitale come opera d’arte. L’integrazione degli strumenti digitali è necessaria e imminente in quelli che sono i sistemi di creazione, autenticazione e archiviazione delle opere d’arte, non solo digitali.



L'intelligenza artificiale ha in poco tempo rivoluzionato il modo in cui l’artista può interrogare la propria creatività. L'arte digitale è una forma di new media art che inizia a muovere i primi passi già verso la fine degli anni ‘50, trovando l’interessa di programmatori e ricercatori con uno spiccato senso artistico nei confronti della macchina. Educare alla comprensione e all’utilizzo del mezzo risulta quindi necessario per incentivare una pratica etica e consapevole della tecnologia in campo artistico. Questo è il proposito del nuovo appuntamento con il Metalab della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi, che vedrà protagonista Serena Tabacchi, Direttrice del MoCDA - Museo d'Arte Contemporanea Digitale.



Seguirà l'inaugurazione della mostra virtuale Natale Sognato: il Presepe immersivo a San Martino, realizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dal Centro di Competenza Meditech, con il supporto della Casa della Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi e del partner CeRICT.



L'ingresso è gratuito prenotandosi su Eventbrite fino ad esaurimento posti.

Programma

Ore 15:00 Saluti istituzionali

- Antonietta Manco, Funzionario delegato per i Musei nazionali del Vomero

- Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto Comune di Napoli



Ore 15:15 Musei e digitale: sfide e prospettive

- Ludovico Solima, professore di Economia e Gestione delle Imprese Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Esperienza del MANN che nel 2017 ha prodotto un videogioco, Father and Son, che ha raggiunto oltre cinque milioni di download. L'idea alla base di questa sperimentazione è stata quella di “portare il museo fuori dal museo, nella convinzione che alcuni strumenti - in particolare quelli digitali - siano in grado di amplificare la capacità di dialogo e di interazione del museo con i propri pubblici, sia in senso spaziale (oltre il suo perimetro fisico) sia in senso temporale (non solo durante l'esperienza di visita, ma anche prima o dopo la permanenza nel museo).



Ore 15:50

Modera: Carmine Maffei

- Angelo Giuliana, direttore generale Meditech Competence Center Introduzione alla mostra virtuale, realizzata nell’ambito di un progetto legato ai servizi agevolati PNRR. Focus su importanza tecnologie emergenti per le industrie creative e culturali e per l’evoluzione del sistema produttivo delle PMI e delle imprese artigiane. Ruolo Meditech come ponte verso la transizione digitale.

- Maria Grazia Falciatore, capo di Gabinetto del Comune di Napoli CTE fucina di innovazione per l’impresa creativa e culturale: impatti sulle imprese artigiane. Natale Sognato come esempio concreto. Luigi Romano, professore Università degli Studi di Napoli Parthenope e presidente CeRICT Focus sulle tecnologie IT utilizzate e sulle potenzialità che rivestono per l’industria creativa e culturale.

- Giorgio Ventre, professore Università degli Studi di Napoli Federico II Il ruolo dell’Università come motore dell’innovazione per il territorio. Vincenzo Capuano, Bottega F.lli Capuano Artigianato e digitale: un incontro possibile. Testimonianza relativa al lavoro svolto per il Natale Sognato



Ore 16:30

Presentazione Mostra

- Fabio Speranza, introduzione al Presepe Cuciniello

- Carmine Maffei, Inaugurazione mostra virtuale



Ore 17:30

Aperitivo nel Chiostro Procuratori



Ore 18:00

Corale Buon Pastore Ischia - Canti Natalizi



La giornata dedicata alle nuove tecnologie digitali sarà arricchita da un workshop mattutino che coinvolgerà i giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Durante il laboratorio, gli studenti avranno l'opportunità di esplorare vari aspetti della creazione di opere d'arte digitali, affrontando temi come l'astrattismo generativo, il morphing, la grafica interattiva e i modelli 3D. Interverrà: Vittorio Bonapace, artista digitale, scenografo e direttore artistico.