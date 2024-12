Seduta consiliare del 6 dicembre 2024 ore 9:00 (appello entro le ore 10:00) - Sala del Consiglio via Verdi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 428 dell’11/10/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: 1. Presa d'atto della Determina Dirigenziale n. 1 del 01/08/2024 della Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania avente ad oggetto “Conclusione della conferenza di servizi finalizzata alla stipula dell'Accordo di Programma per la realizzazione della stazione e deposito della Linea 6 della metropolitana, la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie e la realizzazione di un campus universitario promosso dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope” nel complesso immobiliare ex Arsenale militare di Via Campegna - Determinazione motivata di conclusione della conferenza”. 2. Approvazione dello schema di Accordo di Programma con relativi allegati. 3. Autorizzazione, ai sensi dell' art. 73 dello Statuto del Comune di Napoli, al Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Campania, l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’Agenzia del Demanio, FS Sistemi Urbani S.r.l. e RFI S.p.A. Proponenti: Assessori Laura Lieto e Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 458 del 25/10/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Federalismo Demaniale. Acquisizione a titolo non oneroso ai sensi dell' art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito, in legge, con modificazioni, dall’ art. 1 comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, di un bene immobiliare di proprietà dello Stato così identificato: CODICE SCHEDA NAB0496/Parte; INDIRIZZO via Caduti di Nassirya; IDENTIFICATIVI CATASTALI Comune di NAPOLI — F839: Catasto Terreni Fg. 216 P.lle 398, 421, 423, 424, 425 , 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 475, 482 e Catasto Fabbricati Sez. CHI Foglio 28 p.lla 421. Proponenti: Assessori Pier Paolo Baretta e Edoardo Cosenza

Deliberazione di Giunta Comunale n. 491 del 12/11/2024, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Modifica della periodicità del mercato permanente in sede propria sito in Via Marino di Caramanico, ricadente nella competenza territoriale della Municipalità 4, ai sensi dell’ art. 23 comma 1 del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, giusta Deliberazione Consiliare n. 2 del 02/03/2017. Proponente: Assessora Teresa Armato