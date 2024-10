Al via da Napoli il primo progetto italiano di co-gestione degli spazi pubblici urbani: si parte con piazza Garibaldi

Martedì 8 ottobre, ore 11 presso la Cavea, il sindaco Manfredi e le forze del territorio presentano 'La bella piazza'.



NAPOLI. Al via a Napoli il primo progetto di co-gestione pubblico/privata degli spazi pubblici urbani. Una sperimentazione che parte dagli spazi pubblici dell’Area Nord di Piazza Garibaldi, fortemente voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi per rispondere alle diverse esigenze del territorio con soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita garantendo rigenerazione degli spazi, inclusione sociale, sicurezza, proposte culturali con un occhio alla socialità e allo sviluppo economico di un’area che si presenta come una delle porte della città.



Il percorso di sperimentazione parte quindi dall’Area Nord di piazza Garibaldi dove - martedì 8 ottobre 2024, alle ore 11:00, presso la Cavea - il Comune di Napoli e le organizzazioni del civismo attivo presenteranno il progetto denominato la “La bella piazza – rigenerazione partecipata degli spazi pubblici di piazza Garibaldi” sostenuto dalla Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di altri enti e fondazioni e firmeranno la convenzione tra l’Amministrazione comunale e il partenariato, che dà ufficialmente il via a un insieme di attività che mirano a trasformare piazza Garibaldi in un luogo più curato, accogliente e inclusivo, promuovendo l’attivazione di un processo integrato di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica che veda collaborare soggetti pubblici e privati e preveda il coinvolgimento dei cittadini e degli attori civici ed economici che vivono la piazza.



All’evento intervengono il Prefetto Michele Di Bari, il Sindaco Gaetano Manfredi, Andrea Morniroli, Stefano Consiglio – Fondazione “Con il Sud”, Alfonso Di Napoli – Comitato “Orgoglio Vasto”, Ambrogio Prezioso – Ass. Est(ra)Moenia, Jomahe Solis – “Casba” Società Cooperativa Sociale, Giuseppe Moccia - CHG Caracciolo Hospitality Group, Costanzo Jannotti Pecci – Unione Industriali Napoli, Marco Lori - Fondazione Azimut, Andrea Forghieri - Intesa Sanpaolo, Federica Palestino - Dipartimento di Architettura Università Federico II di Napoli, Angelo Giovanni Pinto - Referente Territoriale Development Sud Unicredit, Dora Gambardella - Dipartimento di Scienze Sociali Università Federico II di Napoli, Giovanna Martelli - Fondazione Rut, Carmine Guanci - Fondazione “Peppino Vismara”, Sergio Avolio - Responsabile UOA Comune di Napoli Partenariato pubblico-privato, Ciro Verdoliva - Direttore Asl Napoli 1, un esponente di Accademia di Belle Arti di Napoli e Gigi Di Luca – Ethnos. Modera Elena de Filippo – “Dedalus” Cooperativa sociale.



Il progetto promuove una innovativa forma di partenariato che non si caratterizza come affidamento al privato, ma come forma di governo condiviso centrato sulla co-progettazione e sulla promozione di partecipazione concreta e protagonismo di chi vive, abita, lavora nella piazza. Prevede il costante intreccio tra attività sociali, culturali e finalizzate al “camminare insieme”. Si parte l'8 ottobre dalla riapertura di due degli 8 chioschi che insistono nella piazza, utilizzati dalla Polizia Municipale e per l’apertura di una “Portineria di quartiere” come primo segnale concreto d quelle che saranno le attività sociali e di rigenerazione che verranno attivate dal progetto.



Nato da un’idea dell’associazione “Est(ra)Moenia”, ha costruito un ampia e originale alleanza fatta da cooperative sociali e associazioni (Cooperativa sociale “Dedalus”, Associazione “Associazione IF-Imparare Fare ETS”, Associazione “Aste & Nodi”, “Casba” Società Cooperativa Sociale, Associazione “Officine Gomitoli”, Associazione “Ethnos Club”, Associazione “A Voce Alta”, Associazione “Senegalesi Napoli”, Comitato “Orgoglio Vasto”) e da altri attori economici e imprenditoriali che investono nell’area di Piazza Garibaldi (Caracciolo Hospitality Group, Accademia della Moda, Accor Hospitality Italia, Farmacia De Biasi, I Sapori di Parthenope, Cima, Moccia Irme, Vincar, Studio Keller). Alleanza che ha trovato il sostegno e il coinvolgimento del Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, Forum Disuguaglianze Diversità, Cgil Campania e Napoli, con l’adesione di Teatro Mercadante – Teatro Stabile di Napoli, Teatro Bellini di Napoli, il Museo di Arte Moderna, MAD Entertaiment, Museo archeologico nazionale di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli, Confazienda Napoli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.



Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e cofinanziato da Fondazione “Azimut”, Fondazione “Peppino Vismara”, Fondazione “Rut”, “Intesa Sanpaolo”, Unicredit, CHG - Caracciolo Hospitality Group, Accademia della Moda, Accor Hospitality Italia, Farmacia De Biasi, I Sapori di Parthenope, Cima, Moccia Irme, Est(ra)Moenia, Vincar, Studio Keller.



Si ringrazia la metropolitana di Napoli per la foto.