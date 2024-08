Iniziativa del Comune di Napoli con il sostegno della Fondazione Grimaldi Ente Filantropico per i bambini della Vela Celeste

Il Comune di Napoli organizza un servizio gratuito di accoglienza balneare per i minori residenti nelle vele con i loro familiari, con priorità per gli sfollati, nei giorni feriali dal 6 al 30 agosto 2024, comprensivo di pranzo.



È un'occasione per trascorrere una giornata di divertimento e relax in un ambiente sicuro e attrezzato nonché un'opportunità per fare nuove amicizie e socializzare con altri bambini e adulti.



Quando si svolgerà l'iniziativa

Da martedì 6 agosto fino al 30 agosto 2024, nei giorni feriali, salvo diverse comunicazioni.



• Primo turno: dalle ore 8:30 alle ore 15:00 (comprensivo di viaggio).

• Secondo turno: dalle ore 10:30 alle ore 17:00 (comprensivo di viaggio).



Dove si svolgerà

Al lido balneare Le Ancore di Varcaturo, situato in via Litoranea, 80014 - Giugliano in Campania (NA).

Un lido dotato di tutti i servizi e le comodità, tra cui: ombrelloni, sdraio, cabine, docce, bar, ristorante, area giochi, animazione, salvataggio, sicurezza.



L’accesso ai lidi avverrà attraverso un servizio navetta con partenza e arrivo dal piazzale antistante la Municipalità 8 (Largo della Cittadinanza Attiva, 15).



Chi può aderire

Il servizio è riservato ai minori delle famiglie delle vele, che potranno essere accompagnati dai loro familiari entro il secondo grado.

Non è necessario che gli accompagnatori siano appartenenti allo stesso nucleo familiare, ma occorre che i bambini siano componenti delle famiglie domiciliate nelle Vele di Scampia.



Come partecipare

Per accedere al servizio è necessario prenotarsi a mezzo WhatsApp al numero 347.7606678, indicando:



- nome e cognome dei partecipanti (maggiorenni e minorenni), data di nascita e grado di parentela;

- numero dell’alloggio e il colore della vela del nucleo;

- i giorni o il periodo di prenotazione (in assenza di indicazioni, la prenotazione vale per l’intero periodo);

- turno (primo o secondo).



In caso di indisponibilità dei genitori dei bambini o degli altri adulti appartenenti al nucleo familiare, è ammesso l’accompagnamento dei nonni e zii.

Il numero indicato è riservato alle prenotazioni: non è abilitato alla ricezione di telefonate, né potrà essere utilizzato per richiedere informazioni sull’iniziativa.



Esempio di messaggio di prenotazione:

Mario Bianco, 1/1/1980, Padre

Maria Rossi, 1/1/1980, Madre

Giovanni Bianco, 1/1/2010, figlio

Anna Bianco, 1/1/2020, figlia

N. alloggio 100 – Vela Rossa

Settimana dal 6 al 10

Primo turno



• Le prenotazioni sono aperte fino alle ore 9:00 di mattino del giorno precedente alla data desiderata, salvo esaurimento dei posti disponibili.

• In caso di indisponibilità dei posti sarà data precedenza ai bambini appartenenti ai nuclei sfollati, secondo l'ordine di prenotazione.

• Ciascun bambino può essere accompagnato da massimo due adulti. Nel caso di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare, gli accompagnatori possono essere aumentati fino a quattro per nucleo.

• Ai fini della individuazione dei minori beneficiari dell’intervento farà fede la ricognizione delle famiglie domiciliate nelle vele effettuata nel 2023.

• Al momento della salita sul pullman, tutti gli accompagnatori adulti dovranno esibire un proprio documento di riconoscimento.

• Gli adulti accompagnatori assumono la responsabilità dell’identità del minore nonché del comportamento da questi tenuto. Il Comune, il Vettore e il Gestore del Lido non potranno essere in alcun modo ritenuti responsabili per i danni cagionati dal minore.

• In caso di mancata presentazione al ritrovo degli autobus nelle ore concordate, il nucleo familiare perderà la prenotazione e dovrà riconfermarla per i giorni successivi, perdendo la priorità della stessa.