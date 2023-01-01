Contenuto della Pagina
Exe-Flegrei 2025, 144 studenti hanno preso parte all’esercitazione per il rischio vulcanico
Una delegazione dell'Arabia Saudita ha seguito le operazioni presso il Centro Operativo Comunale di Napoli e l'area di incontro del Porto
Il Comune di Napoli
ha partecipato all’esercitazione nazionale “Campi Flegrei
2025”, promossa dal Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della
zona rossa dei Campi Flegrei e le strutture operative coinvolte.
L’esercitazione si
è svolta mercoledì 5 e giovedì 6 novembre con l’obiettivo
di testare le procedure di allontanamento previste dal Piano
nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico Campi
Flegrei.
In particolare,
giovedì 6 novembre, è stata protagonista l’area di incontro
del Porto di Napoli – Stazione Marittima, associata ai
quartieri cittadini di Posillipo, Chiaia, San Ferdinando e
Montecalvario.
A partire dalle
8.30, 144 studenti e docenti dell’Istituto “Bernini - De
Sanctis” hanno simulato l’allontanamento assistito: partendo
dalle aree di attesa comunali (Piazza Vittoria, Piazza Sannazzaro
e Piazza San Luigi) hanno raggiunto la Stazione Marittima, dove
sono stati testati i sistemi di registrazione e accoglienza della
popolazione prima del trasferimento verso le Regioni gemellate:
Sardegna e Sicilia.
L’area del Porto
di Napoli è l’unica, tra quelle previste dal Piano, che contempla
l’impiego di mezzi navali per l’allontanamento della popolazione.
L’esercitazione ha previsto anche una simulazione di soccorso
tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco e del 118, con il
recupero di una persona caduta in mare. Le attività si sono concluse
alle ore 13.00.
Durante tutta
l’esercitazione è rimasto attivo il Centro Operativo Comunale
presso la sede della Protezione Civile del Comune, dove è stata
ricevuta, insieme al Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale, una delegazione governativa dell'Arabia Saudita in
visita a Napoli per studiare il modello di emergenza della Protezione
Civile Italiana.
L’esercitazione
“Exe- Flegrei 2025” ha rappresentato un momento importante per
testare l’efficacia del Piano di Protezione Civile. Soddisfazione è
stata espressa per l’organizzazione della simulazione di
allontanamento che ha coinvolto l'area del Porto di Napoli e la
Stazione Marittima, un punto strategico che, come unico hub del
Piano, prevede l’impiego di mezzi navali per l'evacuazione. La
partecipazione attiva di circa 150 studenti è stato il segnale che
la cultura della prevenzione e la conoscenza delle procedure di
sicurezza devono partire soprattutto dalle nuove generazioni. La loro
presenza, unita al lavoro di tutte le strutture operative coinvolte,
a partire dalla Protezione Civile Comunale per arrivare a quella
Nazionale e Regionale, ai Vigili del Fuoco, al 118, conferma la
prontezza del sistema Napoli e la sua capacità di gestire scenari di
emergenza. La visita della delegazione dell'Arabia Saudita presso il
Centro Operativo Comunale è stato un ulteriore riconoscimento
dell’eccellenza del modello italiano di Protezione Civile.