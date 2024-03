Innovazione in movimento - MaaS4Italy per la mobilità del futuro

Torino - 26 marzo 2024, dalle ore 11:00 alle ore 17:00

“Innovazione in movimento - MaaS4Italy per la mobilità del futuro” è il primo evento a cui parteciperanno le città sperimentatrici MaaS, i loro partner accademici e industriali, così come opinion leader sul tema Mobility as a Service e sui nuovi trend di mobilità a livello internazionale. Si terrà il giorno 26 marzo 2024, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 a Torino presso l’ex complesso industriale Officine Grandi Riparazioni (OGR) in Corso Castelfidardo 22.



Il momento di incontro è organizzato dai Comuni di Torino e di Milano, entrambe Città sperimentatrici MaaS e ospitanti un’azione diffusa di laboratorio aperto a sperimentazioni in condizioni reali di soluzioni CCAM, c.s. Living Lab. Infatti l’evento sarà anche occasione di inaugurazione del nuovo Living Lab ToMove, lo spazio di innovazione di Torino per lo sviluppo di nuovi scenari di mobilità urbana attraverso l’utilizzo di soluzioni innovative di mobilità cooperativa, connessa ed autonoma.



l progetto “Mobility as a Service for Italy”, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del PNC, e gestito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale ( DTD ) con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha previsto: la sperimentazione in più fasi di applicazioni MaaS prima in Città metropolitane tecnologicamente avanzate, definite città “pilota” (Milano, Napoli e Roma), poi in altre tre città metropolitane (Bari, Firenze e Torino) e infine in sette territori, secondo un approccio multi-territoriale (Provincia Autonoma di Bolzano e le Regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Veneto). Il programma ha inoltre finanziato due Living Lab per dimostrare la guida autonoma applicata al trasporto urbano ed altre azioni di data governance.



Il programma prevede alle ore 12:00 il Round Table - "Le sperimentazioni MaaS in Italia: stato dell'arte e prospettive"



Relazione introduttiva:

Risultati delle prime sperimentazioni MaaS in Italia

Gennaro Bifulco, Coordinatore tavolo scientifico MaaS for Italy



Confronto in tavola rotonda:

Un Tour del MaaS in Italia fra Città e Territori

Mara Pala, Referente Maas4Italy Città di Milano

Dario Gentile, Referente Maas4Italy Città di Napoli

Antonio Falvo, Referente Maas4Italy Città di Roma

Vincenzo Tartaglia, Referente Maas4Italy Città di Firenze

Roberto Cavaliere, Referente Maas4Italy Provincia Autonoma di Bolzano

Pasquale D'Uva, Referente Maas4Italy Città Regione Piemonte



Modera:

Bruno Dalla Chiara, Politecnico di Torino, DIAITI