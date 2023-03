Seduta consiliare del 22 marzo 2023 ore 9 (appello entro le ore 10) - Sala consiliare Via Verdi (La sala non è aperta al pubblico)

Deliberazione di G.C. n. 552 del 30/12/2022 di proposta al Consiglio: Dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di recupero dell’immobile ubicato in via della Stadera 137 - Diniego all’istanza di retrocessione presentata dalla sig.ra OMISSIS per l’immobile di proprietà comunale sito in Napoli, alla via Stadera n. 137, individuato catastalmente al Foglio 1 p.lla 25 sub 24 e 26, già espropriato nell’ambito del P.S.E.R. ai sensi della Legge 219/81 Titolo VIII, all’esito della riapertura del procedimento susseguente alla sentenza TAR Campania n. 180/2009 di annullamento della disposizione dirigenziale prot. n. 1674 del 28/04/2008 di diniego alla retrocessione e successiva pronuncia del Consiglio di Stato n. 8450/2019. Proponenti: assessori Laura Lieto e Pier Paolo Baretta