  1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Regione Campania
Servizi online
Home Il Comune Informa Notizie 2025 Dicembre Convocazione per i colloqui per la selezione di 5 unità di personale, profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat.B)
Menu
Contenuto della Pagina

Convocazione per i colloqui per la selezione di 5 unità di personale, profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat.B)

Convocazione dei colloqui di cui all’Avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della L.56/87 e della DGR 283/2022, presso il Comune di Napoli di n.5 (cinque) unità di personale, profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat.B), CCNL comparto funzioni locali (2019-2021), da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 24 mesi, di cui n.2 (due) unità di personale riservate a favore dei soggetti di cui al D.lgs.66/2010 e ss.mm.ii., art.1014, c.1 lett. a) e art.678, c.9 della Giunta regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n.36 del 03 giugno 2025. 

 
Vai alla procedura
(113.37 KB)Convocazione (113.37 KB).

Pubblicato il 18 dicembre 2025

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO
  1. Recapiti e contatti

Comune di Napoli

Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
 
Telefono: +39 081 7951111

Reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213
del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
P. IVA 01207650639
C.F. 80014890638
LEI: 8156007FF4DEB97ABA09

PagoPA
Menu fondo pagina di navigazione
  1. Aree tematiche
    1. Icona di un vagone di un treno della metropolitanaTrasporti e mobilità
    2. Sicurezza e vivibilitàPolizia Locale
    3. Scuola e EducazioneScuola
    4. Scuola e EducazioneGiovani e Lavoro
    5. Ambiente, igiene e sanità, tutela animaliAmbiente, Verde, Paesaggio, Mare, Salute e Animali
    6. Pari Opportunità e Tempi della CittàWelfare e Pari opportunità
    7. Logo protezione civileProtezione Civile
    8. Politiche di coesioneSport
    9. Finanza e tributiTributi Locali
    10. Urbanistica e PatrimonioUrbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini
    11. Commercio e ArtigianatoCommercio e artigianato
    12. Sviluppo, occupazione, formazione e impresaSviluppo e impresa (SUAP)
  1. Amministrazione
    1. Il Sindaco
    2. La Giunta
    3. Il Consiglio
    4. Contatta il ComuneContatta il Comune
    5. Regolamenti comunali
    6. Avvisi
    7. Notificazione al Comune di Napoli da parte di Pubbliche Amministrazioni
    8. Anagrafe Elettorale Stato Civile
    9. Icona di un documento stilizzatoCarta di identità elettronica (C.I.E.)
    10. Sportello al volo
    11. Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
    12. Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
    13. Legalità e beni confiscati
    14. Statistica
    15. La toponomastica cittadina
    16. Ufficio Cinema
    17. Ufficio Musica
    18. Mobilità del personale
    19. Oggetti rinvenuti
    20. Promozione attività sportive e impianti
    21. Innovazione
    22. Salute
    23. Pace e diritti umani
    24. Progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate
    25. Partecipazione
    26. Logo cittàAdotta la Città
    27. Beni Comuni
    28. Fatturazione elettronica
    29. Atti di Notifica - Notifica per pubblici proclami
    30. Archivio risultati elettorali a Napoli
    31. Modalità di utilizzo del Marchio del Comune di Napoli
    32. Corporate Identity
    33. Informativa sulla concessione del patrocinio morale
    34. Intranet, posta aziendale e protocollo
  1. Vivere la città
    1. Turismo
    2. Cultura
    3. Mostre ed eventi culturali in città
    4. Muoversi in città
    5. Scopri Napoli
    6. Castel Nuovo - Maschio Angioino
    7. Il Castel dell'Ovo
    8. PAN | Palazzo delle Arti Napoli
    9. Convento di S. Domenico Maggiore
    10. Il Cimitero delle Fontanelle
    11. Chiesa di San Severo al Pendino
    12. Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
    13. Piazza Garibaldi - la bella piazza
    14. Complesso Monumentale dell'Annunziata
    15. Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon
    16. Casina Pompeiana
    17. Elenco dei musei e orari di apertura
    18. Biblioteche Comunali
    19. Patto Locale per la Lettura
    20. Notizie per gli operatori
FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli
Seguici su:
  1. Area Riservata
  2. Note legali
  3. Privacy
  4. Crediti
  5. Dichiarazione di accessibilità
  6. Accessibilità

© 2023 Comune di Napoli - Tutti i diritti riservati