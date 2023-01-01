Convocazione per i colloqui per la selezione di 5 unità di personale, profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat.B)

Convocazione dei colloqui di cui all’Avviso pubblico di avviamento a selezione, ai sensi dell'art.
16 della L.56/87 e della DGR 283/2022, presso il Comune di Napoli di n.5 (cinque) unità di personale, profilo professionale autista, area degli operatori esperti (ex cat.B), CCNL comparto funzioni locali (2019-2021), da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 24 mesi, di cui n.2 (due) unità di personale riservate a favore dei soggetti di cui al D.lgs.66/2010 e ss.mm.ii., art.1014, c.1 lett. a) e art.678, c.9 della Giunta regionale della Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n.36 del 03 giugno 2025.
