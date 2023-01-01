  1. Contenuto della pagina
L’impegno comune di istituzioni e organizzazioni del territorio per il contrasto alla violenza di genere, nasce il Tavolo Antiviolenza della città di Napoli

Incontro in Sala Giunta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Il Comune di Napoli ha celebrato oggi, presso la Sala Giunta, la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.

Nel corso del mandato, grazie al processo di risanamento economico dell’Ente e al ricorso a fonti di eterofinanziamento, l’Amministrazione comunale ha implementato il sistema per la tutela, la protezione ed il sostegno delle donne, sole e/o con figli minori, vittime di violenza di genere. 
 
L’azione dell’Assessorato alle Pari Opportunità si è concretizzata non soltanto nel garantire che i servizi vengano erogati senza soluzione di continuità ma prevedendo, altresì, misure specifiche per l’autonomia abitativa e lavorativa delle donne vittime di violenza. In questo contesto si inquadra il progetto “Obiettivo Lavoro”, giunto alla terza edizione, finalizzato all’inserimento o reinserimento delle donne, ed il progetto “Semi di Autonomia” che garantisce autonomia abitativa alle donne in fuoriuscita dalla violenza.

Grazie alle risorse stanziate in bilancio, si è provveduto all’apertura del primo Centro donna nel quartiere di Pianura che, pur avendo come destinatarie tutte le donne, consente in alcuni casi di individuare situazioni di violenza sommerse.  

Il percorso avviato si implementerà con la costituzione del Tavolo Antiviolenza della città di Napoli che, attraverso il coordinamento degli Enti istituzionali che si occupano a diverso titolo del fenomeno della violenza di genere, mira a rendere più efficace ed efficiente l’attività di tutela e protezione delle donne. Al tavolo aderiscono anche Enti del terzo settore che, in virtù delle competenze ed esperienze acquisite, collaborano con il Comune nell’erogazione dei servizi.  

Oggi lavorare insieme anche a livello istituzionale – ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - per cercare di garantire tutele accesso alle tutele delle donne vittime di violenza significa fare un passo avanti di civiltà in un momento così complicato. Noi sicuramente abbiamo un sistema comunale molto solido con i centri di violenza con un lavoro che stiamo portando avanti insieme all'assessore Ferrante. Rafforzare soprattutto questo tavolo istituzionale con la Regione e tutti gli altri enti significa fare di più e meglio”.

La sinergia tra regione e comune è importante – ha dichiarato il Presidente della regione Campania Roberto Fico -  ma più in generale è importantissima la sinergia tra tutte le realtà istituzionali. Questo è un tavolo fondamentale perché è formato da tante istituzioni con l’obiettivo di affrontare un tema che è decisivo, quello della violenza di genere. Purtroppo oggi viviamo ancora in una società fortemente incentrata sul maschilismo; vediamo che la capacità economica delle donne è ancora inferiore a quella degli uomini. Dobbiamo investire sul lavoro femminile, e più in generale portare avanti un profondo lavoro culturale nella nostra società. C'è molta strada da fare".

Il nostro impegno – ha dichiarato l’Assessora allo Sport e Pari Opportunità, Emanuela Ferrante – è quello di costruire una città che non volti lo sguardo altrove, una città capace di prevenire, proteggere e accompagnare. La violenza di genere non è un destino, ma una ferita che le istituzioni hanno il dovere di sanare con responsabilità, competenza e vicinanza. Con la rete dei servizi, con il lavoro delle professionalità impegnate ogni giorno e con la forza della collaborazione interistituzionale, Napoli vuole garantire a ogni donna la possibilità di ritrovare sicurezza, dignità e futuro. È un percorso che richiede coraggio e continuità: un dovere che questa Amministrazione intende portare avanti con determinazione e con il profondo senso etico che la tutela dei diritti fondamentali merita”.
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne
 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne
 
