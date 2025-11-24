Azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020

Ordinanza dirigenziale n. 784 del 24 novembre 2025

Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.



Divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.



Si ordina



A) Il divieto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, della circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1.



B) Il divieto fino al 31 marzo 2026, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30, la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:

1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiore o uguali ad Euro 5;

2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.



Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:

- rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;

- raccordo A1 Napoli-Roma;

- raccordo A3 Napoli-Salerno;

- strada regionale ex SS 162;

- raccordo viale Fulco di Calabria



In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare: