  1. Contenuto della pagina
  2. Menu principale di navigazione
  3. Menu fondo pagina di navigazione
Regione Campania
Servizi online
Home Il Comune Informa Notizie Elezioni Regionali Campania 2025: attivato il servizio di rilascio certificazioni sanitarie per elettori non deambulanti
Menu
Contenuto della Pagina

Elezioni Regionali Campania 2025: attivato il servizio di rilascio certificazioni sanitarie per elettori non deambulanti

 
Elezioni regionali 2025
In vista delle elezioni regionali della Campania, previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 l’elenco dei centri sanitari abilitati al rilascio delle certificazioni mediche necessarie per gli elettori fisicamente impediti e non deambulanti.

L’elenco, fornito dall’ASL Napoli 1 Centro – U.O.C. Medicina Pubblica Valutativa, indica le strutture presso cui sarà possibile ottenere l’attestazione medica per accedere alla cabina elettorale accompagnati da altro elettore, o per votare in una sezione elettorale, priva di barriere architettoniche,diversa da quella di iscrizione.

Il servizio sarà garantito anche al di fuori dei turni ordinari, secondo giorni e orari specifici indicati di seguito.

(200.86 KB)Sedi per richiedere la certificazione sanitaria (200.86 KB).

Pubblicato il 30/10/2025

Valuta questo sito: RISPONDI AL QUESTIONARIO
  1. Recapiti e contatti

Comune di Napoli

Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
 
Telefono: +39 081 7951111

Reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213
del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
P. IVA 01207650639
C.F. 80014890638
LEI: 8156007FF4DEB97ABA09

PagoPA
Menu fondo pagina di navigazione
  1. Aree tematiche
    1. Icona di un vagone di un treno della metropolitanaTrasporti e mobilità
    2. Sicurezza e vivibilitàPolizia Locale
    3. Scuola e EducazioneScuola
    4. Scuola e EducazioneGiovani e Lavoro
    5. Ambiente, igiene e sanità, tutela animaliAmbiente, Verde, Paesaggio, Mare, Salute e Animali
    6. Pari Opportunità e Tempi della CittàWelfare e Pari opportunità
    7. Logo protezione civileProtezione Civile
    8. Politiche di coesioneSport
    9. Finanza e tributiTributi Locali
    10. Urbanistica e PatrimonioUrbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini
    11. Commercio e ArtigianatoCommercio e artigianato
    12. Sviluppo, occupazione, formazione e impresaSviluppo e impresa (SUAP)
  1. Amministrazione
    1. Il Sindaco
    2. La Giunta
    3. Il Consiglio
    4. Contatta il ComuneContatta il Comune
    5. Regolamenti comunali
    6. Avvisi
    7. Notificazione al Comune di Napoli da parte di Pubbliche Amministrazioni
    8. Anagrafe Elettorale Stato Civile
    9. Icona di un documento stilizzatoCarta di identità elettronica (C.I.E.)
    10. Sportello al volo
    11. Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
    12. Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
    13. Open Data
    14. Legalità e beni confiscati
    15. Statistica
    16. La toponomastica cittadina
    17. Ufficio Cinema
    18. Ufficio Musica
    19. Mobilità del personale
    20. Oggetti rinvenuti
    21. Promozione attività sportive e impianti
    22. Innovazione
    23. Salute
    24. Pace e diritti umani
    25. Progetti URBACT e Reti per lo Sviluppo di Politiche Urbane Integrate
    26. Partecipazione
    27. Logo cittàAdotta la Città
    28. Beni Comuni
    29. Fatturazione elettronica
    30. Atti di Notifica - Notifica per pubblici proclami
    31. Archivio risultati elettorali a Napoli
    32. Modalità di utilizzo del Marchio del Comune di Napoli
    33. Corporate Identity
    34. Informativa sulla concessione del patrocinio morale
    35. Intranet, posta aziendale e protocollo
  1. Vivere la città
    1. Turismo
    2. Cultura
    3. Mostre ed eventi culturali in città
    4. Muoversi in città
    5. Scopri Napoli
    6. Castel Nuovo - Maschio Angioino
    7. Il Castel dell'Ovo
    8. PAN | Palazzo delle Arti Napoli
    9. Convento di S. Domenico Maggiore
    10. Il Cimitero delle Fontanelle
    11. Chiesa di San Severo al Pendino
    12. Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato
    13. Piazza Garibaldi - la bella piazza
    14. Complesso Monumentale dell'Annunziata
    15. Grotta di Seiano e Parco Archeologico del Pausilypon
    16. Casina Pompeiana
    17. Elenco dei musei e orari di apertura
    18. Biblioteche Comunali
    19. Patto Locale per la Lettura
    20. Notizie per gli operatori
FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli
Seguici su:
  1. Area Riservata
  2. Note legali
  3. Privacy
  4. Crediti
  5. Dichiarazione di accessibilità
  6. Accessibilità

© 2023 Comune di Napoli - Tutti i diritti riservati