Elezioni Regionali Campania 2025: attivato il servizio di rilascio certificazioni sanitarie per elettori non deambulanti

In vista delle elezioni regionali della Campania, previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 l’elenco dei centri sanitari abilitati al rilascio delle certificazioni mediche necessarie per gli elettori fisicamente impediti e non deambulanti.



L’elenco, fornito dall’ASL Napoli 1 Centro – U.O.C. Medicina Pubblica Valutativa, indica le strutture presso cui sarà possibile ottenere l’attestazione medica per accedere alla cabina elettorale accompagnati da altro elettore, o per votare in una sezione elettorale, priva di barriere architettoniche,diversa da quella di iscrizione.



Il servizio sarà garantito anche al di fuori dei turni ordinari, secondo giorni e orari specifici indicati di seguito.



