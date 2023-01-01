Amazon, ActionAid e Comune di Napoli: l’educazione finanziaria a sostegno dell’equità di genere

A Napoli la terza tappa del roadshow nazionale

Qual è la relazione tra dipendenza economica e violenza di genere? Quanto è importante accrescere la propria consapevolezza economica? Quali le piccole strategie e le competenze base di cui dovremmo essere a conoscenza nella vita di tutti i giorni?

Sono solo alcune delle domande a cui Econo.Mia, percorso di alfabetizzazione economico-finanziaria sviluppato da Amazon insieme ad ActionAid, in collaborazione con Fondazione Realizza il Cambiamento, punta a rispondere.



Se n’è parlato oggi presso la Sala della Loggia di Castel Nuovo a Napoli, in occasione della terza tappa del roadshow con cui Amazon, grazie alla collaborazione di ActionAid, sostiene e promuove il tema dell’educazione finanziaria a supporto della parità di genere.

L’obiettivo dell’iniziativa è creare momenti di confronto incentrati sullo scarso livello di alfabetizzazione economico-finanziaria in Italia e sulle conseguenze dirette che ciò comporta in termini di violenza economica e di genere.

Amazon ha voluto così organizzare un incontro di approfondimento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Napoli, aperto sia alla comunità locale che ai propri dipendenti e alle loro famiglie, incentrato sull’importanza di consolidare le proprie competenze in questo ambito, cruciali per assumere decisioni informate e autonome, soprattutto in ottica di equità di genere e contrasto alla violenza domestica.



"L'educazione finanziaria può rappresentare uno strumento potente per la crescita individuale e collettiva. Siamo convinti che promuovere una maggiore consapevolezza economica, specialmente tra le donne, sia un passo fondamentale per ridurre sempre di più le disuguaglianze e contrastare la violenza di genere, che troppo spesso ha radici proprio nella dipendenza economica”, dichiara Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli. “L'iniziativa di Amazon e ActionAid si allinea con l'impegno della nostra Amministrazione a supportare l'emancipazione femminile. Incontri come questo dimostrano che la collaborazione tra istituzioni, aziende private e terzo settore è la via giusta per costruire un futuro in cui nessuno sia lasciato indietro".



“In Amazon crediamo fermamente che il successo di un'azienda si misuri anche attraverso la capacità di fare la differenza nella vita delle persone. Econo.Mia nasce da questa convinzione, dall'ascolto attento delle esigenze dei nostri dipendenti e della società. È un progetto che va oltre la formazione professionale: si tratta di un percorso di crescita che mira ad aumentare competenze e consapevolezza finanziaria, alimentando così l’autonomia e contribuendo all’equità di genere”, spiega Salvatore Iorio, Direttore HR Operations, Amazon Italia.



“L’educazione finanziaria è uno strumento essenziale per contrastare le disuguaglianze sociali e promuovere una società più equa e consapevole. Dotare le persone di competenze economiche di base, in particolare quelle più a esposte a vulnerabilità come le donne e le ragazze, significa offrire loro l’opportunità di prendere decisioni più informate, pianificare il proprio futuro e acquisire maggiore controllo sulla propria vita. L’indipendenza economica è inoltre cruciale per permettere alle donne di uscire da relazioni violente e ricostruire una vita libera e sicura”, prosegue Katia Scannavini, Co-Segretaria Generale di ActionAid Italia. “ActionAid è presente da anni in Campania per sostenere l’inclusione sociale ed economica delle fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso l’integrazione lavorativa di donne e giovani migranti e il miglioramento dei servizi socio-assistenziali per le famiglie con minori. Parlare oggi qui a Napoli di educazione finanziaria e indipendenza economica, rappresenta per noi un’importante occasione per allargare a questa comunità la platea delle persone che potranno usufruire degli strumenti concreti offerti da Econo.Mia e per promuovere diritti economici, protezione, inclusione e partecipazione, supportando l’impegno di ActionAid per una società più giusta e democratica.”





