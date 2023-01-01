Programma straordinario di disinfestazioni

In osservanza alle raccomandazioni pervenute dal Ministero della Salute e della Regione Campania, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro ha disposto l'avvio immediato del potenziamento degli interventi di disinfestazione adulticida e larvicida su tutto il territorio di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro (Comune di Anacapri, Comune di Capri e Comune di Napoli) con particolare attenzione alle aree verdi incolte, zone umide, e area a rischio di ristagno idrico nonché delle aree esterne delle strutture sanitarie e socio sanitarie (Ospedali, R.S.A. ecc. ).



Gli interventi si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio urbano del Comune di Napoli nella fascia oraria 23:00 – 03:00 nelle date indicate nel programma stesso.

