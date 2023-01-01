  1. Contenuto della pagina
Regione Campania
Programma straordinario di disinfestazioni
Programma straordinario di disinfestazioni

In osservanza alle raccomandazioni pervenute dal Ministero della Salute e della Regione Campania, il Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro ha disposto l'avvio immediato del potenziamento degli interventi di disinfestazione adulticida e larvicida su tutto il territorio di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro (Comune di Anacapri, Comune di Capri e Comune di Napoli) con particolare attenzione alle aree verdi incolte, zone umide, e area a rischio di ristagno idrico nonché delle aree esterne delle strutture sanitarie e socio sanitarie (Ospedali, R.S.A. ecc.).

Gli interventi si svolgeranno contemporaneamente su tutto il territorio urbano del Comune di Napoli nella fascia oraria 23:00 – 03:00 nelle date indicate nel programma stesso.
 
(3.01 MB)Consulta il programma (3.01 MB).
 
Consulta il sito ASL Napoli 1
  1. Recapiti e contatti

Comune di Napoli

Palazzo San Giacomo, piazza Municipio,
80133 Napoli
 
Telefono: +39 081 7951111

Reg. presso il Tribunale di Napoli, aut. n. 5213
del 17 maggio 2001- Redazione in Napoli
P. IVA 01207650639
C.F. 80014890638
LEI: 8156007FF4DEB97ABA09
FSC Fondo per lo sviluppo e la coesione - Patto per lo sviluppo della città metropolitana di Napoli
