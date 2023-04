Bonus una tantum di 750 euro ai caregiver di persone con disabilità grave o gravissima

IL COMUNE DI NAPOLI STA LAVORANDO PER ADEGUARE IL PORTALE AL FINE DI RENDERE POSSIBILE L’INSERIMENTO DELLE DOMANDE.

LA DATA IN CUI SARA’ POSSIBILE INSERIRE LE DOMANDE SARA’ COMUNICATA CON SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE.