Convegno: Omogenitorialità. Le frontiere e il dinamismo del "biologicamente possibile"

SALA DI STEFANO - martedì 18 aprile 2023 dalle 14:00 alle 18:00

Si terra martedì 18 aprile alle ore 14,00 presso il PAN di Napoli (Via dei Mille, 60) incontro- convegno del CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DI FAMIGLIA E DIRITTO MINORILE organizzato dal Sindacato Forense di Napoli mediante il suo organismo di formazione “Accademia Forense Partenopea”, col patrocinio del Comune di Napoli, del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli, dell’Ordine Psicologi Regione Campania. Il convegno ha lo scopo di condurre, attraverso una riflessione profonda, all’evolversi dei rapporti umani ed allo sviluppo socio esistenziale dei minori e delle problematiche che li riguardano, sin dal loro concepimento. L’obiettivo è coniugare due aspetti che potrebbero sembrare disgiunti, ovvero diritto e tutela della genitorialità, con riflessione critica su fenomeni che coinvolgono l’intera società e non possono e non devono restare nell’ombra, oltre che rivolgersi alla formazione specifica di settore. L’incontro del 18 aprile vedrà la partecipazione di avvocati, magistrati, docenti universitari ed esperti del settore, che si confronteranno sul tema “omogenitorialità: le frontiere e il dinamismo del biologicamente possibile”, attesa la necessità di far fronte alle esigenze, ogni giorno più complesse, che coinvolgono gli adulti di riferimento e di conseguenza i minori. Interverranno Prof G. Manfredi- sindaco di Napoli, Avv. I. Troianiello – Pres. Coa Na; Avv. Antonio Valentino segretario consigliere COA NA; Dottor Armando Cozzuto- Pres. Ordine Psicologi Campani; Avv. R. Tortoriello – Pres. Sindacato Forense- Avv. L. Capocelli Consigliere COA NA. In qualità di relatori: Dottor G. Casaburi Pres. Sez. Trib. Nola; Dottor t. Stefano Celentano (Giudice I sez. Famiglia, Tribunale di Napoli), Prof. Paolo Valerio- Università degli Studi di Napoli Federico II - centro di Ateneo SinApsi), Avv. F. De Luca Segretario Fondazione Genere Identità Cultura, Avv. Giuseppina Fusco – segretario sindacato forense Napoli; Dottor Danilo Vittoria- psicologo psicoterapeuta Giudice onorario TpM NA Responsabile scientifico Avv. Cecilia Gargiulo Contatti : avv. Giuseppina Fusco (3391384529)