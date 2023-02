Partenoplay – il Festival del gioco per tutti

Si inizierà il 10 marzo dalle ore 10 alle 15 con la giornata formativa per genitori, educatori ed insegnanti. Due saranno i temi: - ruoli in gioco, - abilità diverse.I giorni 11 e 12 marzo saranno i momenti dedicati alle attività di gioco per famiglie e appassionati. Dalle ore 10 alle 17 si susseguiranno giochi, laboratori ed eventi. Le attività si svolgeranno presso il Centro Congressi di Città della Scienza.Per info: info@unacittapergiocare.it