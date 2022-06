condividi Facebook

Gli stati della fibromialgia in Campania: domani il convegno in Consiglio comunale

Si terranno il 16 giugno 2022 alle ore 15, nella sala consiliare di Via Verdi, gli Stati della Fibromialgia in Campania, prima conference regionale sulle malattie croniche con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. All’incontro parteciperanno la Presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato; la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia; Enzo Alaja, presidente della commissione Sanità della Regione Campania; l’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada e l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese; Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità del Comune di Napoli, che porterà la sua testimonianza come familiare di una persona affetta da fibromialgia.



L’incontro, suddiviso in sessioni tematiche dedicate alle testimonianze dei pazienti, all’approfondimento medico e al confronto con il Terzo settore, è stato promosso dal consigliere comunale Fulvio Fucito, capogruppo di ‘Manfredi Sindaco’, e organizzato dalla

Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF).



Fucito ha ricordato l’importanza di tenere sempre alta l’attenzione istituzionale sulle patologie meno note, per le quali non esistono cure disponibili e che richiedono un grande supporto, anche psicologico, per i pazienti che ne sono affetti.