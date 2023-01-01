Bufala Fest

Non solo mozzarella

Dal 3 al 7 settembre 2025 | Piazza Municipio

Cinque giorni all'insegna del gusto, dell'arte e del valore della Conoscenza, a Napoli, nella bellissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e all'integrazione della stessa con la filiera ittica e con l'intera filiera agroalimentare: questo e molto altro ancora è "Bufala Fest - non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica, giunta alla nona edizione, che dal 3 al 7 settembre 2025 offre al grande pubblico stand di food che propongono piatti realizzati esclusivamente con i prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc. ).



Il programma della nona edizione è stato presentato oggi a Napoli, nel corso della conferenza stampa a bordo della nave Msc World Europa, nel corso della quale sono intervenuti: Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC; Antonio Rea, Direttore Organizzativo di Bufala Fest - non solo mozzarella; il Sen. Franco Silvestro, Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali; l’On. Imma Vietri, XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati; l'On. Nicola Caputo, Assessore Regionale all'Agricoltura; l'On. Teresa Armato, Assessora al Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP; Ettore Prandini, Presidente Nazionale Coldiretti; Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania; Daniela Di Prisco, Presidente dell’Associazione Giardino delle Idee; l'Artista Christophe Mourey, Coordinatore del Collettivo “CchiùArt”; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore della Scuola di Cucina "Dolce & Salato" e Coordinatore della Terrazza del Gusto di Bufala Fest; lo Chef Erny Lombardo, Coordinatore dell'Arena del Gusto di Bufala Fest. Napoli e New York unite a Bufala Fest 2025.



Nel segno di un ponte simbolico tra due metropoli globali, l'edizione 2025 di Bufala Fest accoglie un ospite d'eccezione e di profilo internazionale: Bill De Blasio. La presenza dell'ex Sindaco di New York a Napoli consacra l'unione tra due grandi città che, pur con identità diverse, condividono una straordinaria capacità di attrarre il mondo attraverso la cultura, l'arte e la gastronomia. La sua partecipazione impreziosisce ulteriormente la kermesse, celebrando un legame che trasforma il cibo in un linguaggio universale di dialogo e accoglienza.

DICHIARAZIONI



Antonio Rea, Direttore Organizzativo di Bufala Fest – non solo mozzarella: "Siamo orgogliosi di presentare una nona edizione di Bufala Fest ancora più ricca e prestigiosa, caratterizzata da un programma di altissima qualità e da espositori che rappresentano l'eccellenza della nostra filiera. Quest'anno la manifestazione acquisisce un respiro sempre più internazionale, un percorso di crescita testimoniato dalla presenza di un ospite d'onore illustre come Bill De Blasio, già sindaco di New York. La sua partecipazione sottolinea l'attrattività globale del nostro format e la centralità di Napoli come capitale del Mediterraneo. Siamo pronti ad offrire ai napoletani e ai tanti turisti un'esperienza indimenticabile, che coniuga sapore, cultura, innovazione e, soprattutto, conoscenza".



Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco del Comune di Napoli:"Il ritorno di Bufala Fest rappresenta ormai un appuntamento che segna il ritorno alla piena attività in città con un'offerta di straordinaria qualità del nostro territorio per i napoletani e per tanti turisti. La filiera della mozzarella va tutelata e valorizzata, da parte nostra c'è il massimo impegno per il settore".



Sen. Franco Silvestro, Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali :"Io definisco la mozzarella come nostro oro campano. In Parlamento e in Senato ho fatto il mio primo question time sulla brucellosi in Campania, un problema che attanagliava un po' con i nostri produttori. Ma lavoriamo anche sulla carne bufalina, che va fatta conoscere al pubblico come accade qui al Bufala Fest. Questo è il nostro oro che dobbiamo pubblicizzare dappertutto, con questa manifestazione del Festival Buffalo che si svolge in Piazza Municipio, luogo nostro emblema per la nostra Napoli, amata dai tanti turisti che ormai vengono a visitare e amare la nostra città".



On. Imma Vietri, XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati: “Il Bufala Fest si conferma un evento strategico per la valorizzazione della filiera bufalina e, più in generale, del nostro agroalimentare d’eccellenza. Una manifestazione che supera la dimensione enogastronomica per diventare piattaforma di confronto culturale e motore di sviluppo sostenibile. Il patrocinio della Camera dei Deputati all’area convegnistica ‘Il Giardino delle Idee’ sottolinea il valore di un’iniziativa che promuove conoscenza, innovazione e identità territoriale”.



On. Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania: "La Regione Campania sta investendo tanto nella filiera bufalina superando abbondantemente la complessità degli anni passati. Torniamo qui felici al Bufala Fest di Napoli che con la lungimiranza degli organizzatori, sta prendendo molta quota, integrando sempre di più questa rassegna a Napoli con le altre iniziative che la Regione Campania mette in campo per la promozione di tutti i nostri prodotti".



On. Teresa Armato, Assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli: “Bufala Fest si conferma un appuntamento importante per la promozione del nostro territorio, capace di valorizzare le eccellenze della filiera bufalina e agroalimentare, integrandole con l’accoglienza e l’identità culturale di Napoli. Questa nona edizione, con il tema della conoscenza, ha messo al centro il legame tra gusto, sostenibilità e consapevolezza, offrendo ai cittadini e ai turisti un’esperienza autentica e partecipata”.



Leonardo Massa, Vice Presidente di MSC Crociere: “MSC Crociere, ospitando anche quest’anno a bordo di MSC World Europa la conferenza stampa di presentazione di Bufala Fest, giunta alla nona edizione, vuole essere vicina ad un evento che coniuga gusto, arte ed inclusione. Si tratta, inoltre, di un’occasione per i crocieristi che scendono dalle nostre navi di godere della kermesse in Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città di Napoli”.



Daniela Di Prisco, Presidente dell'Associazione "Giardino delle Idee": "Dal 3 al 7 settembre, attraverso dibattiti qualificati, esploreremo come la conoscenza, unita all'innovazione e alla sostenibilità, sia la chiave per la valorizzazione dell’intero comparto bufalino. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire insieme come "il sapere è nel sapore" e per contribuire a costruire un futuro sempre più innovativo e sostenibile per la filiera bufalina, così come per quella ittica ed agroalimentare".



Pier Maria Saccani, Direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP: "Bufala Fest rappresenta un'importante vetrina per la filiera bufalina, un'occasione per fotografare gli scenari attuali e delineare quelli futuri. Il Consorzio è da tempo partner di questo progetto capace di coniugare momenti di riflessione e di svago, in un mix che ne rappresenta il vero punto di forza. Durante le giornate della kermesse, il pubblico potrà rendersi conto di quanto il comparto della mozzarella di bufala campana Dop sia un motore economico e anche sociale. Inoltre, la scelta del cuore di Napoli come location testimonia ancora una volta il legame indissolubile che esiste tra un prodotto a denominazione di origine, come la mozzarella, e il suo territorio. Su questo continueremo a lavorare e investire, anche nell'ottica dello sviluppo di un turismo Dop sempre più in ascesa in Italia".



Ettore Prandini, Presidente Nazionale di Coldiretti: "Il settore della bufala è un settore straordinario, non solo per la trasformazione nel comparto lattiero-caseario, ma anche per la filiera delle carni che riteniamo si possa valorizzare ulteriormente. È un volano in termini di conoscenza legata alla qualità dell'agroalimentare italiano e un volano legato al turismo. Dobbiamo creare sempre più le condizioni perché i nostri prodotti siano apprezzati e perché i turisti, tornati nei loro paesi, possano continuare ad acquistarli. L'agroalimentare italiano rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese e il mondo della bufala ne è una straordinaria testimonianza in termini di importanza; lo continueremo a difendere e a esaltarlo come opportunità di crescita per l'Italia e per le future generazioni".



Ettore Bellelli, Presidente di Coldiretti Campania: “La Mozzarella di Bufala si conferma il formaggio della Campania più famoso nel mondo ed è per questo che la Coldiretti Campania ha sposato con entusiasmo un evento come il Bufala Fest che da nove anni continua a valorizzarne l’intera filiera. La grande fama che vanta in tutto il pianeta deve mantenere alta l’attenzione soprattutto nelle zone dove nasce. I consumatori diventano sempre più esigenti e tutti i produttori, con in testa quelli appartenenti al Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop, devono mantenere alta la qualità sempre più alta. Per tanti turisti sarà la giusta occasione per un primo incontro oppure per assaporare la carne di bufala sempre più richiesta dal mercato. L’apertura dell’evento al mondo del mare è la giusta occasione per portare all’attenzione anche i progetti seguiti da Coldiretti Pesca come quello legato al turismo, all’acquacoltura ed ai cannolicchi”.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la "Conoscenza - il sapere è nel sapore” e attraverso un qualificato cartellone di incontri e dibattiti, scopriamo come oltre che per la filiera bufalina, anche per la filiera agroalimentare e per quella ittica, essa rappresenta uno strumento potente per rafforzare la fiducia del consumatore, favorire la fidelizzazione del cliente e promuovere pratiche di produzione sostenibili, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.



Bufala Fest 2025 prevede un ampio programma di iniziative dedicate alle famiglie con laboratori tematici per adulti e bambini e show cooking dei grandi chef nell'Arena del Gusto. Inoltre, tutti i giorni, sono in programma talk dedicati al tema della Conoscenza nell'area "Giardino delle Idee" con operatori ed esperti del comparto food ed autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del mondo bancario.



I dettagli della nona edizione di "Bufala Fest - non solo mozzarella" sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, a bordo di MSC World Europa, ammiraglia e simbolo di innovazione di MSC Crociere, partner della kermesse.



Considerata tra le navi più all’avanguardia in termini di efficienza ambientale, MSC World Europa è la prima nave della World Class, con 22 ponti, 47 metri di larghezza, 2.626 cabine e oltre 40.000 mq di spazi comuni. La nave offre un vero e proprio mondo di esperienze diverse, andando oltre i confini di ciò che è possibile fare oggi a bordo e stabilendo un nuovo standard per l'industria delle crociere, in termini di design e tecnologie.



"Bufala Fest – non solo mozzarella" è organizzato da Crea Eventi, in collaborazione con l'Associazione "Giardino delle Idee", con Coldiretti Campania e con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. L'evento gode del patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Campania, del Comune e della Città Metropolitana di Napoli.



"Bufala Fest - non solo mozzarella" è un'attività co-finanziata nell’ambito del PN FEAMPA 21-27 - OS 2.2 azione 4 Intervento 2, il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che affronta tre sfide fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei settori della Pesca e dell’Acquacoltura entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l’intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione.

