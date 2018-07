Avviso condizioni di suscettività all’innesco e propagazione d’incendi boschivi per sabato 21 e domenica 22 luglio 2018

Visto il decreto dirigenziale n. 156 del 19/06/2018, relativo alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, visto il bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche prot. 2018.0474134 del 21/07/2018 emesso dal CE.FU. decentrato della Regione Campania area meteorologica U.O.D. 50.09.09, tenuto conto delle stime relative alle condizioni di suscettività all’innesco e propagazione d’incendi, si comunica, ai fini delle valutazioni per l’applicazione delle azioni previste nelle rispettive pianificazioni di Protezione civile che sono previsti i seguenti livelli di allerta:



Sabato 21 luglio 2018

Livello di allerta: suscettività bassa per le province di BN, CE, NA e SA. - suscettività media per la provincia di AV



Tendenza per domenica 22 luglio 2018

Livello di allerta: suscettività bassa per le province di CE, NA - suscettività media per le province di AV, BN e SA