Seduta consiliare del 23 dicembre 2025 ore 15 (appello entro le ore 16) – Sala del Consiglio via Verdi

Deliberazione di Giunta Comunale n. 618 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Approvazione del debito fuori bilancio manifestatosi nel periodo 1 maggio — 31 agosto 2025, ai sensi dell’ art. 194 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in favore della società A.B.C. Azienda speciale per l’importo di euro 9.174,00. Proponenti: Assessore Edoardo Cosenza e Teresa Armato

Deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 10/12/2025, avente ad oggetto: Riconoscimento e il finanziamento del debito fuori bilancio d- cui all’ art. 194, co.1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii., relativo ad una integrazione del piano luminarie della Città di Napoli, d.f.b. di € 24.070,60 manifestatosi nel periodo dal 1novembre al 31 dicembre 2024. Proponente: Assessora Teresa Armato

Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell’ art. 194 co.1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo dal 1 Maggio 2025 al 31 Agosto 2025 per l’importo complessivo di € 1.929.829,24 in favore di diversi condomini, per il pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari afferenti al periodo 2016-2024. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta

Deliberazione di Giunta Comunale n. 623 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Relazione, ai sensi dell' art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette al 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 31/12/2024, ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art 30 del d.lgs. 201/2022 offerti sul territorio del Comune di Napoli al 31/12/2024. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta