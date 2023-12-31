Seduta consiliare del 23 dicembre 2025 ore 15 (appello entro le ore 16) – Sala del Consiglio via Verdi

|
Deliberazione di Giunta Comunale n. 612 del 10/12/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 175 c. 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 per l’applicazione di una quota di avanzo vincolato per l'importo di euro 2.500.576,45 delle risorse dell’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA), da utilizzare per la realizzazione del programma di interventi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 15.09.2025. Proponente: Assessore Vincenzo Santagada.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 617 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, dei debiti fuori bilancio proposti dal Servizio Politiche di Inclusione ed Integrazione Sociale nella ricognizione del periodo 1° Gennaio — 30 Aprile 2025. Proponente: Sindaco Gaetano Manfredi
Deliberazione di Giunta Comunale n. 618 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Approvazione del debito fuori bilancio manifestatosi nel periodo 1 maggio — 31 agosto 2025, ai sensi dell’art. 194 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in favore della società A.B.C. Azienda speciale per l’importo di euro 9.174,00. Proponenti: Assessore Edoardo Cosenza e Teresa Armato
Deliberazione di Giunta Comunale n. 620 del 10/12/2025, avente ad oggetto: Variazione di Bilancio con i poteri del Consiglio Comunale per lo stanziamento relativo agli importi erogati dal MIT per il pagamento dell’Adeguamento prezzi dovuto alla società Supino Group S.r.l. (SAL 2 bis) per lavori di Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 10/12/2025, avente ad oggetto: Riconoscimento e il finanziamento del debito fuori bilancio d- cui all’art.194, co.1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii., relativo ad una integrazione del piano luminarie della Città di Napoli, d.f.b. di € 24.070,60 manifestatosi nel periodo dal 1novembre al 31 dicembre 2024. Proponente: Assessora Teresa Armato
Deliberazione di Giunta Comunale n. 622 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell’art. 194 co.1 lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo dal 1 Maggio 2025 al 31 Agosto 2025 per l’importo complessivo di € 1.929.829,24 in favore di diversi condomini, per il pagamento di oneri condominiali ordinari e straordinari afferenti al periodo 2016-2024. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 623 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette al 31/12/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 168 del 27/12/2024 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute al 31/12/2024, ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione. Ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art 30 del d.lgs. 201/2022 offerti sul territorio del Comune di Napoli al 31/12/2024. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 624 del 10/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe, delle esenzioni ed agevolazioni, del sistema di gestione e della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per l’anno 2026. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 630 del 10/12/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2025/2027 — esercizio 2025 ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato di amministrazione a norma del punto 9.2 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l'importo complessivo di € 1.250.000,00 da destinare all’intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza statica, funzionale e impiantistica, della piscina comunale ubicata a Napoli in C.so Secondigliano, n.292 - Napoli”, quale "Contributo agli investimenti" da erogare in un'unica soluzione al “Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità”, nominato con DPCM del 20/3/2025 registrato dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2025 al numero 984, quale cofinanziamento al progetto de quo. CUP. B63124000050005. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 634 del 15/12/2025, avente ad oggetto: Prelievo ai sensi dell’art.176 del D. Lgs. 267/2000 dalla Missione 20 Programma 03 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 dell’importo complessivo di € 1.498.237,37 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194, comma 1, segnalati dai servizi dell'Ente e riferiti al periodo 01 settembre - 31 ottobre 2025. PROPOSTA AL CONSIGLIO: Variazione al Bilancio 2025 - 2027 ai sensi dell’art. 175 c.2 e c.3 lett. c. del D. Lgs. 267/2000, mediante utilizzo di quota di avanzo accantonato al fondo contenzioso civile per € 659.987,20 e per € 573.246,03 mediante applicazione di quota di avanzo accantonato al fondo passività potenziali maggiori oneri da contenzioso. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2025 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per l’importo complessivo di € 2.723.780,53. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 28/11/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per la predisposizione della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026-2028.Proponente: Assessore Antonio De Iesu.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 575 del 28/11/2025, avente ad oggetto: 1) Programma Nazionale Metro Plus e città medie del SUD 2021-2027 - Progetto Codice NAl.1.3.1a. Variazione al bilancio 2025/2027 — esercizio 2025 con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000.Proponenti: Sindaco e Assessore Chiara Marciani.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 574 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio Comunale. Variazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e dell’art. 175 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2025/2027 — Esercizi 2025 e 2026, per l’intervento denominato Grande Progetto Centro Storico di Napoli - valorizzazione sito UNESCO – lavori complementari Sub intervento n. 3 Sacro Tempio della Scorziata — Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli Centro Storico” - Finanziamento FSC 2014/2020. CUP B65F21001090001.Proponente: Assessore Laura Lieto.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 576 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Variazione di Bilancio con i poteri del Consiglio per l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi alle prestazioni di lavoro straordinario richieste dalla Questura di Napoli per la vigilanza presso i seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Presidente della Giunta e rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 23 e 24 novembre 2025.Proponente: Assessore Antonio De Iesu
Deliberazione di Giunta Comunale n. 577 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Approvare, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 e annualità 2026, per l'istituzione di un capitolo di entrata e del collegato capitolo di spesa a seguito di ammissione a contributo da parte del Ministero della Cultura per le biblioteche del Comune di Napoli.Proponente: Sindaco.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 28/11/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027, Esercizio 2025, effettuata con utilizzo di quote di avanzo vincolato di amministrazione, per l'importo complessivo di € 14.072,05, provenienti da esercizi precedenti.Proponente: Assessore Edoardo Cosenza.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 582 del 28/11/2025, avente ad oggetto: 9) POR Campania FESR 2014/2020 - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 — Azione 9.3.1 — Variazione di Bilancio ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 42 comma 4 e art. 175 - mediante l'utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 co. 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii finalizzata a restituzione somme non spese e non rendicontabili. Proponente: Assessore Maura Striano
Deliberazione di Giunta Comunale n. 591 del 28/11/2025, avente ad oggetto: 18) Approvazione, con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, della variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025, per l'incremento dello stanziamento del capitolo di entrata 266565 nel quale far confluire il risarcimento danni allo Stadio D. A. Maradona relativo agli eventi 2025, pari ad € 62.393,42, e contestuale incremento, di pari importo, dello stanziamento del capitolo di spesa 201911 assegnato al Servizio Edilizia Sportiva per la realizzazione dei lavori di ripristino dello Stadio D. A. Maradona. Proponenti: Sindaco e Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 594 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Variazione al bilancio 2025/2027, esercizio 2025, con i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell’art 42 comma 4 e art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per l’incremento delle risorse da destinarsi alla garanzia della continuità degli interventi di messa in protezione dei minori nelle strutture residenziali e per l’istituzione di un nuovo capitolo in entrata per i trasferimenti a carico del Fondo per l’assistenza ai minori (c. 759, art. 1, L. 207/2024). Proponente: Sindaco
Deliberazione di Giunta Comunale n. 595 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Approvare, con i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 4 e dell’art. 175 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025 e 2026, per l’istituzione di n. 2 capitoli di entrata nei quali far confluire i fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Napoli per la realizzazione del progetto culturale “Napoli tra tradizione e innovazione culturale”, nonché n. 2 relativi capitoli di spesa per l’utilizzo dei medesimi fondi da assegnare al Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona e al Servizio Cultura. Proponente: Sindaco
Deliberazione di Giunta Comunale n. 596 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio comunale, variazione, ai sensi dell’art. 42, comma 4 e dell’art. 175, comma 3, lett. a) del Dlgs. n. 267/2000, in termini di competenza e di cassa, al Bilancio di previsione 2025/2027 — Esercizio 2025, per l'iscrizione di specifiche voci di entrata e correlata spesa per la quota regionale e per la quota di co-finanziamento comunale per l’attivazione dell’URBAN CENTER, per l’importo complessivo di € 28.572,00, di cui € 18.572,00 di contributo regionale nell’ambito dell’avviso pubblico per la promozione della qualità dell’architettura LR 19/2019 — DD 153/2024 e € 10.000,00 quale co-finanziamento comunale. Proponente: Assessora Laura Lieto
Deliberazione di Giunta Comunale n. 597 del 28/11/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: Autorizzazione alla permuta immobiliare tra locali ubicati a Palazzo San Giacomo di proprietà del Comune di Napoli e Intesa San Paolo S.p.A. nell’ambito delle azioni di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Con i poteri del Consiglio Comunale, variazione di bilancio 2025 per l’iscrizione dei valori di permuta in entrata e spesa. Proponenti: Assessori Pier Paolo Baretta e Edoardo Cosenza
Deliberazione di Giunta Comunale n. 600 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Variazione tecnica al bilancio di previsione 2025/2027, con i poteri del Consiglio Comunale annualità 2025, ai sensi dell'art. 42, c. 4 e dell’art. 175, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000 adeguamento capitolo di entrata 540 per maggiore incasso e variazione dotazione capitolo spesa 136017 con contestuale incremento del capitolo di spesa 108030, relativo al pagamento dell’IVA a debito, per i mesi di novembre e dicembre, a favore di tutti i Servizi dell’Ente. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta
Deliberazione di Giunta Comunale n. 601 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 - Variazione al bilancio 2025-2027, di competenza e di cassa per l'annualità 2025 — Disapplicazione di quote di avanzo per un importo di € 174.130,00 — Utilizzo dell’importo disapplicato unitamente ad un’ulteriore quota di avanzo di € 175.870,00 per un totale di € 350.000,00, necessari per garantire la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni di ADI — Assistenza Domiciliare Integrata con i servizi sanitari. Proponente: Sindaco
Deliberazione di Giunta Comunale n. 604 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio comunale, autorizzare con urgenza la variazione, ai sensi dell'art. 42, comma 4 e dell’art. 175 del D.gs. 267/2000 e ss.mmu.ii., al Bilancio di previsione 2025/2027 — Esercizio 2026, per l’intervento Community Hub nell’ex Forno Comunale — Finanziamento Cis Vesuvio – Pompei - Napoli. CUP B63D22000030005. Proponente: Assessora Laura Lieto
Deliberazione di Giunta Comunale n. 605 del 28/11/2025, avente ad oggetto: Variazione del Bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2026 e 2027, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per rideterminare gli stanziamenti a copertura dell’affidamento dei servizi attualmente finanziati a valere sul capitolo 134847. Proponente: Assessore Pier Paolo Baretta