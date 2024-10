“I giovani come promotori del cambiamento sul clima: favorire l’azione locale per la sostenibilità urbana” - Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 31 ottobre 2024

Deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 09/09/2024, avente ad oggetto: Variazione di bilancio di previsione 2024-2026 (annualità 2024), con i poteri del Consiglio Comunale, effettuata ex art. 42 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’ art. 175 comma 4, per ottemperare al pagamento degli interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti del servizio refezione scolastica A.S. 2022/23 e 2023/24.

Proponenti: Assessori Teresa Armato, Pier Paolo Baretta e Maura Striano