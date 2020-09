Geologia e archeologia: la grotta di Seiano e il parco archeologico di Pausilypon a Napoli

a Napoli organizzato dal Coordinamento Napoletano Donne nella Scienza e patrocinato dal Comune di Napoli.L'iniziativa si rivolge alla città proponendo un’escursione del Parco Archeologico del Pausiypon che si estende dal promontorio di Trantaremi al vallone di Gaiola. Questa zona, a cui si accede attraverso un tunnel - Grotta di Seiano - che attraversa per circa 800 metri il Capo Posillipo, è di estremo interesse naturalistico-archeologico e paesaggistico. Infatti, oltre a offrire uno dei paesaggi più affascinanti del Golfo di Napoli, raccoglie i resti della Villa di Vedio Pollione, il Teatro, l’Odeion, il Ninfeo, le Terme che rappresentano un esempio emblematico dell’integrazione tra architettura romana e natura vulcanica del territorio napoletano Il percorso, accompagnato da approfondimenti scientifici, intende coniugare la conoscenza della struttura geologica della Collina di Posillipo e l’antropizzazione che per secoli si è avvicendata dall’età romana fino alla scelta dell’insediamento siderurgico sulla costa e al centro della piana alluvionale di Fuorigrotta – Coroglio. In allegato la locandina dell’evento. Per ulteriori dettagli: https://www.settimanaterra.org/node/4192 Specificare: numero di persone, con nome, cognome, email per ogni partecipante, e orario della visita turno 1. 9:30 turno 2. 11:30