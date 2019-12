Bando XXXI Concorso Antonio e Anna Aschettino“il mio presepe”

Anche per il Natale 2019, con il patrocinio del Comune di Napoli, la Sede partenopea dell’Associazione Italiana Amici del Presepio bandisce, nell’ambito della 34a Mostra di arte presepiale, il 31° Concorso “Il mio presepe”, per gli alunni delle scuole materne ed elementari statali, comunali e paritarie.



Modalità di partecipazione

Gli alunni dovranno realizzare una creazione presepiale, utilizzando qualsiasi materiale.

Gli elaborati non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 60x40x40. Quelli che superano tali dimensioni potranno essere respinti.



Gli elaborati dovranno essere consegnati dal giorno 30 novembre 2019 al giorno 22 dicembre 2019, nel Complesso Monumentale San Severo al Pendino, in via Duomo 286, Napoli.

Le opere resteranno esposte per tutta la durata del periodo sopra citato.

Dirigenti scolastici e/o i Docenti sono invitati a disporre il ritiro dei presepi della propria scuola, inderogabilmente, dal 5 al 9 gennaio 2019, trascorso tale termine si declina ogni responsabilità.



La Commissione giudicatrice che opererà durante la mostra sarà composta da:

Un Funzionario dell’Assessorato Scuola e Istruzione del Comune di Napoli;

Un delegato dell’Ufficio Scolastico per la Campania;

Il Presidente dell’AIAP Sede di Napoli o un suo delegato;

Due membri del Consiglio Direttivo dell’AIAP Sede di Napoli;

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, redigerà una graduatoria di merito degli elaborati di ciascun ordine di scuola ed assegnerà:

N° 3 premi per i primi tre lavori classificati della scuola d’infanzia;

N° 3 premi per i primi tre lavori classificati nella scuola primaria, primo ciclo

N° 3 premi per i primi tre lavori classificati della scuola primaria, secondo ciclo;

Tutti gli altri lavori saranno classificati al 4° posto.

Per ciascun elaborato sarà rilasciato un attestato di partecipazione;



Data e luogo della premiazione saranno comunicati tempestivamente in un secondo comunicato.



Accompagnare a ciascuna opera consegnata una scheda riportante:

dati dell’Istituto:

a. nome

b. indirizzo

c. numero di telefono

d. e-mail

la classe autrice dell’opera od il nominativo dell’alunno autore dell’opera;



dati degli insegnanti di riferimento

nome e cognome

numero cellulare