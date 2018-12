Avviso di allerta per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 00:00 di martedì 25 dicembre 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 23:59 dello stesso giorno

Fenomeni rilevanti: venti localmente forti nordorientali. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte ai venti.



Livello di allerta (livello di criticità): VERDE



Specifica delle "Zone d'Interesse" all'allerta:



Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;

Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;

Zona 7: Tanagro;

Zona 8: Basso Cilento.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

- Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;



- Prestare attenzione all'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.



- Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.