In occasione delle prossime festività natalizie, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni luminose presso le vie commerciali del territorio cittadino, sarà quella di seguito indicata:➢ i dati anagrafici del Legale Rappresentante (Soggetto Richiedente, Titolare della Ditta, Delegato con atto scritto,);➢ il luogo dell'occupazione con eventuale numero civico del luogo oggetto dell'attraversamento. In assenza specificare la distanza in metri lineari e la direzione dall'ultima intersezione di riferimento;➢ il periodo di attraversamento;➢ il nominativo e la sede della Ditta che effettua l'attraversamento;➢ il nominativo del tecnico che certifica la regolarità dell'impianto elettrico se presente;➢ l'autodichiarazione del committente e dell'installatore relativa alla sicurezza degli impianti;➢ la documentazione tecnica (Relazione, grafici e fotografie) a firma di tecnico abilitato con disegno schematico della decorazione con la planimetria, in scala, dove siano indicati i punti di installazione e una breve relazione tecnica;➢ la polizza assicurativa nei confronti di terzi, da parte degli installatori e delega a favore del Dirigente del SAT alla denuncia dell'eventuale sinistro;➢ gli estremi dell'eventuale licenza, concessione, autorizzazione o D.I.A. edilizia riferita all'attraversamento da eseguire.1. il nulla osta della Provincia di Napoli, per gli attraversamenti di tratti di strade regionali o provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati;2. il consenso del proprietario dell'area, per attraversamenti su suolo di proprietà privata soggetto ad uso pubblico;3. l'autodichiarazione del committente di aver ottenuto il nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o manufatti su cui verranno effettuate le installazioni delle luminarie;4. la certificazione (a firma di tecnico qualificato abilitato), sulla rispondenza degli impianti e installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti sottoposte a peso aggiuntivo.5. 2 marche da bollo, da euro 16,00.Il richiedente dovrà, altresì, prima dell'avvio delle attività effettuare la richiesta di fornitura di energia elettrica presso gli uffici territoriali dell'ENEL e trasmettere agli uffici della comunicazione relativa alla certificazione degli impianti.E' buona norma, onde consentire agli uffici comunali la definizione dell'istruttoria nei tempi standard.