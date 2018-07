Avviso di allerta per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 8:00 di lunedì 23 luglio 2018 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 20:00 della stessa giornata

Zona di Allerta: 1



Fenomeni rilevanti:

precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili nella prima parte della giornata;

possibili raffiche nei temporali.



Livello di allerta:

Gialla



Tipologia di rischio:

idrogeologico per temporali



Principali scenari d’evento ed effetti al suolo:

Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni;

- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

- allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

- scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.



Specifica delle "Zone d'Interesse" all'allerta:



Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;

Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;

Zona 7: Tanagro;

Zona 8: Basso Cilento.

Misure di autoprotezione dal sito della Protezione Civile Nazionale:

Chiusura del tunnel inferiore del sottopasso Claudio

Il Servizio Protezione Civile, d'intesa con il Servizio Fognature, comunica che in occasione di ALLERTA METEO per eventi meteorologici avversi con intense piogge e rischio allagamenti, potrà in emergenza rendersi necessario interdire la circolazione nella corsia sinistra (tunnel inferiore) del sottopasso Claudio fino a cessate esigenze. I veicoli provenienti da Via Cinthia diretti a Piazzale Tecchio potranno proseguire lungo la corsia destra (tunnel superiore) del sottopasso Claudio.